Knallige Farben, grelle Aktion: Für die Performance "Strich-Code" hat eine Künstlergruppe die Säulen des altehrwürdigen Historischen Museums in Hannover mit Preisetiketten beklebt. (Dpa)

Hannover. Alles hat einen Preis – wenigstens in der Innenstadt von Hannover. 59,35 Euro oder nur ein paar Cent, "Sonderpreis" oder "Aus unserer Werbung": Seit ein paar Wochen klebt eine Gruppe von sogenannten Schwarmkünstlern um Kerstin Schulz zwischen der Altstadt und dem Rotlicht-Viertel neonfarbene Preisetiketten auf Säulen, Bäume, Bänke und Straßenlaternen. Bis zum 9. September sollen es sechs Millionen sein. "Alles dreht sich bei dieser Aktion um Käuflichkeit", sagt Schulz. "Um käufliche Kunst und käuflichen Sex."

Die Etiketten sind Teil der Kunstaktion "Strich-Code", hinter der neben vier Künstlern eine Journalistin steckt. Geschlagene zehn Jahre, nachdem die damalige rot-grüne Bundesregierung mit dem Prostitutionsgesetz die Arbeitsbedingungen von Prostituierten nachhaltig verbessern wollte, soll "Strich-Code" das Thema ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Tabledance-Bar als Museum

Zu diesem hehren Zweck tauschen das Historische Museum in Hannover und das Rotlichtviertel die Rollen: Eine Tabledance-Bar wird für eine Weile zum Museum, ein Teil des Museums wird zum Rotlichtviertel umgestaltet. Zudem soll ein leuchtendes Band aus Etiketten das Museum mit dem Rotlichtbezirk Steintor verbinden.

Selbsterklärend sind die bunten Flächen aus gelben, orangefarbenen und grünen Etiketten nicht, viele Passanten schauen ratlos. Eine Gruppe bayerischer Touristen vermutet, dass die knalligen Farben Wild fernhalten sollen. Ein japanisches Pärchen fotografiert begeistert und findet, die Säulen sähen jetzt aus wie Blumen. Ein Mann schaut misstrauisch. "Was soll denn das überhaupt? Und wer macht das alles wieder weg?"

"Crowd art", wie die Schwarm- oder Mitmachkunst auf Englisch heißt, ist heute zumal im Internet verbreitet. So entsteht etwa ein Bild, weil per Mausklick jeder, der will, einen Punkt löschen oder hinzufügen kann. Allerdings hätten Künstler schon in den Sechziger Jahren begonnen, mit ihrem Publikum zu arbeiten, erklärt die Künstlerin und Kuratorin Manuela Naveau. Die Österreicherin beschäftigt sich unter anderem mit der Veränderung von Kunst durch den Einfluss neuer Kommunikationstechnologien. Im Internet sei die Schwarmkunst besonders interessant: "Da können auch Leute mitmachen, die nur zufällig darauf stoßen und sonst nicht kunstaffin sind."

Einer der bekanntesten deutschsprachigen Mitmachkünstler im Internet ist Olaf Neumann. Zurzeit sammelt er über seinen Blog Texte – und verarbeitet sie jeden Tag zu einem Cartoon. Auch mit eingeschickten Fotos hat er schon gearbeitet. Der Begriff "Schwarmkunst" sei seine Erfindung, nimmt Neumann für sich in Anspruch. "Ich habe den Begriff der Schwarmintelligenz umgewandelt, das war es eigentlich."

Riskantes Projekt

Kerstin Schulz will die virtuelle Gruppenkunst wieder in die Öffentlichkeit außerhalb des weltweiten Netzes holen. 2011 hat sie in einer Kirche in Braunschweig mit einer ähnlichen Aktion den Wert religiöser Räume thematisiert. Schwarmkunst sei als Kunstform immer auch riskant, sagt sie. "Man kann so ein Projekt ja nur schaffen, wenn viele mitmachen."