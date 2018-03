London

Bach-Manuskript versteigert

dpa

London. Ein seltenes Notenmanuskript von Johann Sebastian Bach (1685-1750) ist bei Christie‘s in London für 2,5 Millionen Pfund (drei Millionen Euro) versteigert worden. Das historische Dokument, eine Komposition für Cembalo und Laute, wurde nach ­Angaben des Auktionshauses vom Mittwoch per Telefon an einen privaten chinesischen Käufer versteigert.