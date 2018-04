Wer es nicht so hat mit dem Trivialen, dem Trashigen, dem Spaß an der Popkultur als solcher, für den ist „Bang Bang“ nichts. Für alle anderen gerät der neue Liederabend, der rund um Songs aus den acht Filmen von Quentin Tarantino („Kill Bill“, „Pulp Fiction“, „Inglourious Basterds“) gebaut ist, zum großen Spaß.

Lisa Guth in der Rolle der Polly. (Jörg Landsberg)

Das Duo Selen Kara (Regie) und Torsten Kindermann (musikalische Leitung) beschert dem Theater Bremen damit nach ihrer ersten gemeinsamen Arbeit „Istanbul – ein Sezen-Aksu-Liederabend“ ein zweites Entertainment-Spektakel. Denn Liederabend ist für das, was sich da zwei Stunden lang abspielt, ein viel zu braver Begriff.

In ein Maisfeld haben Thomas Rupert und Nanako Oizumi die in mehrere Ebenen aufgeteilte tiefe Bühne verwandelt. Im Hintergrund leuchtet rot-schwarz ein weiter Himmel, was Sonnenaufgang oder -untergang bedeuten kann, damit haben Tarantino-Fans ja so ihre Erfahrungen. Das gilt auch für den heruntergekommenen „Kill-Bill“-Wohnwagen, der das Domizil von Peachum (Martin Baum als eitler Brutalo mit – Achtung – Augenklappe), seiner Frau (Susanne Schrader als Alt-Schlampe mit Bierdosen statt Lockenwicklern in der voluminösen Blondhaar-Perücke) und deren Tochter Polly (Lisa Guth) ist.

Selen Kara und Markus Pajtler, die für die Textfassung verantwortlich zeichnen, haben sich für das Gerüst des Abends die „Beggar‘s Opera“ von John Gay (Uraufführung: 1728) zum Vorbild genommen, die Bertolt Brecht als Vorlage für seine „Dreigroschenoper“ diente. Die Charaktere haben sie mit Figuren, die Handlung mit Genre-Klischees aus Tarantino-Filmen gedoppelt und das Ganze somit auf eine weitere Stufe des Grotesken gedreht; manchmal erfreut man sich am Zitat des Zitats eines Zitats.

Bremer Ensemble präsentiert sich stark

Der augenzwinkernd „Dreidollaroper“ betitelte Abend funktioniert aber auch auf der direkten Ebene – man muss die Anspielungen nicht entschlüsseln können, um sich zu amüsieren. Man kann das Ganze auch gesellschaftskritisch finden (Geld regiert die Welt!), muss man aber nicht.

Dollars und wie man sie herankommt, sind der Hauptantrieb der kuriosen wie verwahrlosten Gesellschaft, die im Maisfeld und in einer Art Behelfs-Saloon ihr Unwesen treibt. Nur Polly hat die Gier noch nicht erfasst, sie hat den Gangster Macheath (Simon Zingah als Mischung Gangsta-Rapper und 70er-Jahre-Luden) aus Liebe geheiratet, was eine Spirale aus Verrat, Betrug, Korruption und Gewalt in Gang setzt. Denn die Eltern Peachum möchten ihre Tochter lieber als reiche Witwe denn als brave Ehefrau sehen.

Zusammengehalten werden die knappen Szenen, in die Kara und Pajtler ihr Stück aufgeteilt haben, von 20 Liedern aus Tarantino-Filmen, die ihrerseits popkulturelle Zitate sind, weil der Regisseur keine Original-Musik für seine Filme verwendet. Die siebenköpfige, karnevalesk als Tex-Mex-Band verkleidete Kombo um Torsten Kindermann (Kostüme: Emir Medic) groovt, dass es eine Lust ist, und sie kann sich auf die musikalischen Talente der Schauspieler verlassen, was nicht selbstverständlich, aber eine große Stärke des Bremer Ensembles ist.

Szenen rutschen nicht in Klamauk ab

Und so singt Gabriele Möller-Lukacz als Polizeichefin Mrs. (Jackie) Brown über das „Streetlife“, Simon Zingah tanzt bei „Don‘t let me be misunderstood“ durchs Maisfeld und „Girl, you‘ll be a woman soon“ gerät bei Martin Baum und Lisa Guth zu einem frivolem Tanz mit dem Samuraischwert.

Für die Episoden zwischen den Liedern hat Kara die einzelnen Charaktere mit genug Eigenleben inszeniert, damit die Szenen nicht in Klamauk abrutschen – auch das meistern sämtliche Akteure mit Bravour und ganz offenkundigem Spaß an der Freud, der sich ohne Umweg aufs Publikum überträgt, das die Premiere am Sonnabend mit lang anhaltendem Jubel quittierte. Lisa Guth gibt Polly als romantisch-naiven Teenager, Peter Fasching legt seinen Hilfs-Gangster Filch als schmierigen Ösi-Strizzi an, Franziska Schubert als moderne Version der Spelunken-Jenny möchte gerne abgebrüht sein, ist dazu aber schlicht zu ungeschickt.

Das Ende? Ist doch klar, oder? Macheath baumelt am Strick, doch Polly hat keine Zeit zu trauern. Denn in Tarantino-Filmen sollte man Bräuten nie ihre frisch angetrauten Gatten meucheln. In „Bang Bang“ auch nicht.

Die nächsten Termine: 18., 21. Februar, 1. März, jeweils 19.30 Uhr, 5. März, 18 Uhr.