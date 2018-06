Die mit elf Jugendlichen und elf Erwachsenen besetze Jury hatte die Finalisten aus 74 Jugendromanen ausgesucht, die im vergangenen Jahr erschienen waren. Ihre Favoriten wählten sie auf Stimmzetteln aus, die in der Stadtbibliothek ausgezählt wurden. Eine Begründung geben die Juroren traditionell nicht ab.

Lauren Oliver erfuhr kurz darauf am Telefon von der guten Nachricht. "Sie freut sich riesig und ist total aufgeregt", sagte Bibliotheksleiterin Ulrike Mensching. Im Herbst mache die Autorin ohnedies Urlaub in Europa – und wolle den "Buxtehuder Bullen" dann persönlich entgegennehmen. Ein genauer Termin für die feierliche Übergabe der Stahlplastik in Tierform stehe aber noch nicht fest.

Lauren Oliver, die die Tochter von zwei Literaturprofessoren ist, hat schon als Kind viel gelesen und Texte geschrieben. Auf ihrer Homepage erzählt sie, dass sie Fortsetzungen für Bücher verfasst habe, die ihr besonders gut gefielen. Später entstanden daraus ihre eigenen Geschichten.

Der "Buxtehuder Bulle" gilt als einer der bedeutendsten deutschen Jugendliteraturpreise. Der Buchhändler Winfried Ziemann hatte ihn 1971 ins Leben gerufen. Pate stand dabei der Stier aus dem Kinderbuch "The Story of Ferdinand". 1981 übernahm die Stadt die Trägerschaft. Zu den früheren Preisträgern gehören Gudrun Pausewang, Michael Ende, Stephenie Meyer und Suzanne Collins.