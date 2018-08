Cecilia Bartoli gibt im kommenden Jahr ihr neuntes Konzert in Bremen. (Uli Weber)

Bremen. Die Glocke hat pro Jahr zwischen 80000 und 100000 Euro zur Verfügung, um eigene Veranstaltungen auszurichten. Dazu gehören die Jazz-Nights, die Reihen Glocke vokal und spezial und die Angebote für Kinder und Jugendliche. Gestern stellten Glocke-Geschäftsführer Jörg Ehntholt und sein Team das kommende Programm vor. Mit Cecilia Bartoli präsentiert das Konzerthaus einen Weltstar, der in Bremen eine große Fangemeinde besitzt. Womit sie und das Orchester I Barocchisti (Leitung: Diego Fasolis) in knapp einem Jahr gastieren werden, wissen auch die Veranstalter bislang nicht, denn die Italienerin arbeitet noch an ihrem Programm, das im Herbst auf CD erscheinen wird. Der Titel "Liaisons dangereuses" (Gefährliche Liebschaften) ist bislang ein Arbeitstitel.

Zum ersten Mal wird die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato in der Glocke erwartet. Sie kommt mit dem Ensemble Il Complesso Barocco unter der Leitung von Alan Curtis nach Bremen und wird Königinnen-Arien des Barock singen. 2010 erhielt Joyce DiDonato den Preis Echo-Klassik als Sängerin des Jahres.

Neben diesen beiden Klassik-Konzerten bietet die Glocke eine Reihe von Jazz-, Fado- und Flamenco-Konzerten an. Eingeladen ist etwa die portugiesische Formation Madredeus, die Fado mit Pop verbindet. Das seit 25 Jahren bestehende Ensemble wird Klassiker und neue Stücke live präsentieren. In der Reihe Glocke spezial wird auch der Schauspieler Joachim Król erwartet, der mit dem Jazztrio South of the Border tourt. Król trägt die Bühnenfassung von Haruki Murakamis Roman "Gefährliche Geliebte" vor, die Musiker umrahmen den Text mit Jazzstandards von Cole Porter, Duke Ellington und anderen.

70 Angebote für Kinder

Mit Diego El Cigala stellt die Glocke einen der renommiertesten Sänger des Flamenco vor. In seine Musik fließen auch Tango, Jazz, kubanische und afrikanische Klänge mit ein. Ein weiterer Gast in der Reihe spezial ist der italienische Pianist und Komponist Ludovico Einaudi, der vor allem durch seine Kinomusik berühmt geworden ist. Zuletzt schrieb er die Musik für den französischen Erfolgsfilm "Ziemlich beste Freunde". 2009 gab die Fado-Sängerin Mariza ihr Debüt in der Glocke, im April tritt sie dort wieder mit ihrem Ensemble auf.

Drei Jazz-Nächte bietet die Glocke in der kommenden Saison an. Die Altmeister Al Jarreau und Joe Sample, beide Grenzgänger zwischen Jazz, Soul und Funk, geben mit der NDR Bigband ein Konzert. Das Wolfgang Haffner Trio wird mit dem norwegischen Pianisten Bugge Wesseltoft und seinem Ensemble zu erleben sein. Der letzte Abend der Reihe ist dann der großartigen Jazzsängerin Dee Dee Bridgewater und ihrer Band vorbehalten.

Um den Nachwuchs frühzeitig an die Musik heranzuführen engagieren sich die Glocke und ihre Partner mit diversen Angeboten. 2011 hätten an den 70 Veranstaltungen etwa 8000 Kinder und Jugendliche teilgenommen, sagte das Glocke-Team gestern. Aus dem abwechslungsreichen Programm ragt in der nächsten Spielzeit ein Konzert besonders heraus. Weil sich die musikalische Untermalung von Computerspielen zu einem eigenen Genre entwickelt hat, wurden Komponisten aufgerufen, Musik zu zwei Spieletrailern zu entwerfen. Das Wettbewerbsfinale wird mit einem Konzert des Landesjugendorchesters Bremen kombiniert, das verschiedene Computermusiken spielen wird.

Die Eigenveranstaltungen der Glocke machen in der Saison den kleineren Teil des Angebots aus. Vor allem andere Veranstalter und die Bremer Orchester mieten und bespielen die beiden Säle. Im vergangenen Jahr fanden in ihnen 347 Veranstaltungen statt, davon 280 im großen Saal. 210000 Besucher wurden gezählt. In der Hauptsaison sei die Glocke fast ausgebucht, sagte Geschäftsführer Jörg Ehntholt. Das nun privat betriebene Musical Theater habe der Glocke keine Veranstaltungen weggenommen, fügte er hinzu.

Im laufenden Jahr fördert die Stadt das Konzerthaus mit etwa 780000 Euro, der Etat blieb stabil. 80000 bis 100000 Euro stehen für die eigenen Veranstaltungen zur Verfügung. Rund die Hälfte kommt dem Kinder- und Jugendbereich zugute. Mit dem restlichen Geld können Verluste ausgeglichen werden, wenn Konzerte nicht so gut besucht werden wie erwartet.

