Es handelt sich gewissermaßen um zwei Ausstelllungen in einer.

Josef Strau, der ausstellende Künstler, hat sowohl fragmentarische autobiografische Erzählungen in englischer Sprache zu Postern verarbeitet als auch abstrakte Gemälde gefertigt. Gemälde allerdings, die sich erst auf den zweiten Blick tatsächlich als solche zu erkennen geben. Denn Strau hat sie mit einer dünnen Schicht aus Zinn überzogen und einige Drähte aus demselben Material eingearbeitet. Dass ihn die byzantinische Ikonenmalerei zu diesen Arbeiten inspiriert hat, wie er sagt, lässt sich nur erahnen.

Offensichtlich hingegen ist, dass sich der Künstler in „Invitation Epiphany“ selbst bespiegelt und sich dabei konsequent auf existenzielle Fragen fokussiert. Eine davon, sagt er, sei etwa jene, weswegen er überhaupt Künstler geworden sei. Er frage es sich am Anfang jeder Schau, um meist drei Erklärungsansätze zu finden.

Zum einen habe er, inspiriert durch die Malerei Friedensreich Hundertwassers, schlicht einen anderen Pfad einschlagen wollen, als er in seiner Familie aus Ingenieuren vorgezeichnet gewesen sei. Zum anderen könne er beim Malen eines Bildes am besten musikalische Eindrücke reflektieren. Im Falle der Vorbereitungen zu „Invitation Epiphany“ schließlich sei er von der These ausgegangen, dass er einen Schutzengel habe, der ihn begleite. Hierauf sei der religiöse Charakter der Schau zurückzuführen. Im Übrigen, so Strau, erklärten sich seine Bilder selbst. Wie Nicole ­Nowak, Geschäftsführerin des Künstlerhauses, sagt, zähle zu den Besonderheiten des Künstlerhauses, dass die Künstler einen Großteil ihrer Arbeiten zu einer Ausstellung vor Ort entwickelten. Auch Strau habe bis zur Eröffnung zehn Tage im Künstlerhaus gearbeitet.