Bremen. Er verkörpert den erfolglosen Matratzenverkäufer in Frankfurt/Oder ebenso glaubhaft wie den charismatischen Bisexuellen, den soften Heilpraktiker genauso authentisch wie den skrupellosen SS-Wachmann. Devid Striesow, 1973 auf Rügen geboren und aufgewachsen in Rostock, ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, über den sich fast alle einig sind: Er kann’s einfach, der blonde Berliner mit dem kecken Lächeln und den auffallend hellblauen Augen. Auch wenn sein Name nicht unbedingt sofort mit seinem Gesicht verbunden wird.

Vielleicht liegt es daran, dass er so wandelbar ist, dass er seine Rollen spielt, als mache er sich in ihnen unsichtbar. Womöglich wird seine nächste Rolle ihn auch bei einem größeren Publikum bekannter machen: Striesow ist am Sonntag zum ersten Mal als Fernseh-Kommissar zu sehen, zusammen mit Elisabeth Brück als Ermittler-Duo im Saarbrückener Tatort.

Groß geworden ist Striesow, inzwischen einer der meistbeschäftigten deutschsprachigen Darsteller, am Theater. Nach dem Abitur studierte er zwar zunächst Musik, entschied sich dann aber für die Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin, wo er im selben Jahrgang lernte wie Nina Hoss, Lars Eidinger und Fritzi Haberlandt. Striesow spielte am Schauspielhaus in Hamburg und Düsseldorf, verkörperte 2005 in Jürgen Goschs Macbeth-Inszenierung die Lady Macbeth. Für die Rolle des Wlas in Maxim Gorkis "Sommergäste" wurde er 2004 mit dem Alfred-Kerr-Preis ausgezeichnet und von der Fachzeitschrift Theater heute bekam er die Auszeichnung "Bester Nachwuchsschauspieler des Jahres". 2007 wurde er für seinen Part in "Die Fälscher" als bester männlicher Nebendarsteller mit dem Deutschen Filmpreis geehrt.

Äußerst wandelbar und ab Sonntag neuer Tatort-Kommissar an der Saar: Schauspieler Devid Striesow. (SR/Manuela Meyer)

Eine Rolle, die Striesows Können wie kaum eine andere offengelegt hat, ist die des Adam Born in Tom Tykwers Kinofilm "Drei". Striesow spielt darin einen Stammzellenforscher, der sich zuerst in die Moderatorin Hanna (gespielt von Sophie Rois) verliebt und kurz darauf auch in ihren Mann Simon (Sebastian Schipper). Wie selbstverständlich sich Striesow, Vater von drei Kindern und mit einer Kamerunerin verheiratet, die Rolle des tabulosen Bisexuellen zu eigen macht – das zeugt von einer Leichtigkeit im Umgang mit unbekanntem Terrain, die erfrischend und anrührend zugleich ist.

"Ich möchte als Mensch so vieles sein", hat Striesow in einem Interview gesagt. Er ist ein rastloser Mensch, einer der ständig unterwegs ist, sowohl beruflich als auch privat. Sein Arbeitspensum ist beachtlich, in mehr als 80 Filmen hat er bisher mitgewirkt. Es kann passieren, dass er tagsüber in Berlin dreht, nachts in Hamburg und nebenbei noch eine Hauptrolle am Theater hat. Er sei ein "hochenergetischer Typ", sagt Striesow über sich selbst. Und dass die Arbeit ihm keinen Stress mache. An seiner neuen Figur, dem Tatort-Kommissar Jens Stellbrink, mag Striesow vor allem ihre "schrägen Facetten", ihre unkonventionelle Art. Und wie immer wird Striesow in seiner Rolle aufgehen, als sei sie ein Teil von ihm.