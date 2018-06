Kölns Dombaumeisterin geht in Rente

Die Frau, die nicht staubsaugen wollte

Christoph Driessen

Köln. Die erste Frau in der fast 800-jährigen Geschichte des Doms geht in Rente. Saubergemacht hat Barbara Schock-Werner dort nicht – obwohl viele das forderten. In ihrer Amtszeit hatte die Dombaumeisterin von ihrem Wohnzimmerfenster aus vermutlich den stadtweit besten Ausblick. Unverstellt blickte sie vom obersten Stockwerk der Dombauverwaltung auf den Kölner Dom. Ende August bricht für die 65-Jährige der Ruhestand an – nach 13 Jahren im Dienste des mächtigen Gotteshauses.