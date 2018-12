30 Uhr in der Bremer Schauburg vorstellt, an der Croisette über stehende Ovationen freuen. Trotz sporadischer Schwermut-Versatzstücke ist der sage und schreibe 162-minütige Film unbedingt dazu angetan, diesen bislang halbherzigen Sommer mit saisontypischen Zutaten wie Lachen und Leichtigkeit zu unterlegen. Sein subversiver Witz (mit der Lizenz zur Fremdscham) und seine herausragenden Hauptdarsteller, beide nicht von ungefähr mit bedeutender Theatervergangenheit, machen das Werk zum Ereignis ersten Ranges. Umso mehr, als Maren Ade virtuos vorführt, dass Humor made in Germany nicht zwingend Infantil-Slapstick à la „Fack ju Göthe“ sein muss.

Und so launig geht es los: Ein Paketbote steht vor der Reihenhaustür des Musiklehrers Winfried Conradi (Peter Simonischek) in Aachen. Der lässt ihn erst warten, dann staunen, dann wieder warten, als er die eingetroffene Sendung für seinen vorgeblichen Bruder reklamiert, der just aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Diese Rolle, eine unter vielen, verkörpert das ewige Spielkind mit seinen bevorzugten Verwandlungsrequisiten, Handschellen und einem Spaßgebiss, das an Horst Schlämmer gemahnt.

Winfrieds Scherze, so zeigt sich bald, sind unvermeidlich, ja zwanghaft. Sie muten oft maßlos an und bedürfen keiner spezifischen äußeren Motivation. Wieder und wieder schlüpft der stämmige Clown mit der anarchischen Zausel-Mähne und den Grillen im Charakterkopf in Gestalten, die spontan seiner Fantasie entsprungen und nicht immer realitätsnah sind. Verwandelt sich per Perücke und Überbissprothese situativ in Hanswurst, Geschäftsmann, Diplomat. Schreckt gegen Ende selbst vor einer vollumfänglichen Metamorphose nicht zurück, als er sich in ein bulgarisches Haarmonster-Outfit zwängt. Erfindet sich mal diese, mal jene Kurzvita, gelegentlich auch einen neuen Namen (Toni Erdmann).

Winfrieds Tochter Ines (Sandra Hüller) dagegen kann offenbar nicht aus ihrer Haut. Dabei hat sich die verhärmt und freudlos wirkende Enddreißigerin einem Beruf verschrieben, der sie in eine Art Dauermaskierung zwingt: Die notorisch elegant kostümierte Karrierefrau arbeitet als Unternehmensberaterin. Jüngstes Projekt: die Begleitung des Outsourcing-Prozesses eines in Bukarest ansässigen Öl-Konzerns. Zwar spielt sie engagiert mit, wenn es um professionelle Verhaltenskodizes und gehobenen Management-Jargon geht. Und doch bereitet ihr die Verwandlung, die Teil des Geschäfts ist, keinen Spaß, sondern zehrt an ihr, zerrt an ihr, zerreißt sie schier.

Business-Floskeln, wohin das Ohr reicht. Selbst ihre rare Freizeit glaubt Ines strategisch zuschneiden zu müssen auf ein fades Rendezvous mit dem Junior Consultant und die Shopping-Wünsche der oberflächlichen Frau eines wichtigen Kunden. Es gibt kein wahres Leben im falschen. Das lehrt sie, in etlichen abstrusen Episoden, ihr Vater, der Filou, der Ines nach dem Tod seines Hundes in die rumänische Hauptstadt nachgereist ist, um dort sein Tunichtgut-Handwerk in den Exzess zu treiben. Als seiner Tochter und dem Kinopublikum zugeeignetes Anschauungsmaterial dafür, wie bunt und erfüllt ein Menschenleben sein kann.

Maren Ade lässt sich Zeit. Sie lässt ihren wunderbaren Protagonisten viel Spielraum zur Selbstentblößung – ohne ihren Lebensentwurf und ihr fragiles Selbstverständnis jemals zu denunzieren. Oft, sehr oft verharrt die denkbar indiskrete Kamera (Patrick Orth) absichtsvoll ausgedehnte Sekunden oberhalb der Schamgrenze in Situationen, in denen sich der Zuschauer angesichts peinlicher und intimer Momente unangenehm berührt fühlt: als Voyeur, der das alles sooo genau nun auch nicht wissen wollte.

Es sind diese ästhetisch eindringlich herausgestellten Momente, die dem Film Tiefe geben und ihn seiner Rundum-Behaglichkeitsanmutung berauben. Dass das Werk fast drei kurzweilige Stunden dauert, ist diesem Umstand geschuldet. Die zugehörigen Botschaften lauten: Das gute Leben gibt es nicht für lau. Es reicht nicht, Absurdität und Vergeblichkeit auszuhalten. Es gilt, sie spielerisch zu überwinden.

Zeit lässt sich Regisseurin Maren Ade, die auch das Drehbuch zu „Toni Erdmann“ ­geschrieben hat, auch mit der Realisierung ihrer ­Projekte. Sieben Jahre liegt das ­Vorgängerwerk „Alle Anderen“ zurück, in dem Lars Eidinger und Birgit Minichmayr als Liebespaar um ein Leben ringen, das Wert hat. Ades Filme lohnen das Warten. Mit „Toni Erdmann“ hat die 39-Jährige

ihr kluges Meisterstück vorgelegt. Und eine praktikable Handreichung für ein erfüllteres Leben.

Regisseurin Maren Ade ist am Freitag, 15. Juli, bei der Vorstellung um 19.30 Uhr in der Schauburg (Vor dem Steintor 114) zugegen.