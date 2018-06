VON ALEXANDRA ALBRECHT

Ewige Wunde

Christoph Ransmayr ist vor allem als Romancier hervorgetreten, von ihm liegen aber auch lesenswerte Reportagen vor. In "Die vergorene Heimat. Ein Stück Österreich" beschreibt er, wie ein Konditor in Waidhofen versucht, die Vergangenheit zu bewahren, indem er fotografiert und sammelt und sich mit all seiner Kraft gegen das Vergessen stemmt. An manches erinnern sich die Waidhofener allerdings nicht so gerne, an die vielen Hakenkreuz-Fahnen etwa, die einst an ihren Häusern flatterten. So hatte ein Künstler die Stadt damals auch auf einem Gemälde festgehalten, doch die Hakenkreuze wurden später mit Farbe vertuscht. Immer wieder platzt gerade diese Stelle wieder auf und muss erneut abgedeckt werden.