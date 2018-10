Nigel Kennedy ist einer der schillerndsten Exzentriker der klassischen Musik und zählt für viele zu den besten Geigern. Als Musiker, der immer seine Grenzen auslotet, wird er nach 25 Jahren zu seinen künstlerischen Wurzeln zurückkehren und sich wieder mit den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi beschäftigen.

Weil das allein einem Nigel Kennedy nicht genügen kann, wird er auch die Leitung des Orchesters übernehmen. Am Donnerstag, 10. März, ist Kennedy mit der Russichen Kammerphilharmonie um 20 Uhr in der Glocke zu Gast. Dass Kennedy auch noch die Orchesterleitung übernimmt ist keine pure Verrücktheit des britischen Violin-Virtuosen, sondern war lebendige barocke Musizierpraxis. Dem Publikum wird es gefallen, denn so steht Kennedy von der ersten bis zur letzten Minute auf der Bühne und wird sein Publikum obendrein noch mit weiteren Werken beglücken, diesmal eigenen Kompositionen für Violine und Orchester. Diese Stücke bleiben freilich bis zum Auftritt sein Geheimnis.

Die außergewöhnliche Karriere des Geigers begann mit seinem Debüt in London 1977 – und wurdr gekrönt von seiner fast schon legendären Aufnahme der „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi aus dem Jahr 1990. Es ist mit mehr als fünf Millionen Exemplaren das erfolgreichste Klassik-Album aller Zeiten und steht somit im Guinness-Buch der Rekorde. Kennedy sorgt auch mit seiner unkonventionellen Art für Aufsehen. Er spielt lieber im T-Shirt als im Frack und moderiert seine Konzerte selbst – ganz besonders spricht er auch jüngere Konzertbesucher an.

Für seine aktuelle Tournee, die er mit der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg bestreitet, hat er nun eigens eine neue Version der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi erarbeitet. Das vielleicht berühmteste Violinkonzert des Repertoires wird Kennedy, im Sinne der barocken Improvisationspraxis, mit eigenen kongenialen Improvisationen beleben.

Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg wurde im Jahre 1990 von Absolventen des renommierten und traditionsreichen St. Petersburger Staatskonservatoriums gegründet und ist mittlerweile einer der bedeutendsten musikalischen Botschafter des Landes.