Mit Flüchtlingen aus dem Iran, Syrien und Afghanistan bringt das „Golden City“-Team „Sehnsuchtslieder von der Gegenküste“ auf die Bühne. (Milan Jaeger, FR)

Vor zwei Jahren haben die Initiatoren der Hafenbar „Golden City“ parallel zur Fußballweltmeisterschaft ihr Programm aufgezogen. Das lief allerdings nicht gut, erzählt Frauke Wilhelm. Sie ist einer der Köpfe hinter der temporären Bar in der Überseestadt. Also musste in diesem Jahr erst das Ende der Europameisterschaft abgewartet werden. Am übernächsten Donnerstag ist es nun soweit: Am 21. Juli startet das „Golden City“ in den Sommer.

Für den Eröffnungsabend haben Frauke Wilhelm und Nomena Struß zusammen mit Flüchtlingen, einige von ihnen leben selbst in der Flüchtlingseinrichtung in der Überseestadt, ein Bühnenprogramm entwickelt. „Sehnsuchtslieder von der Gegenküste“ heißt das Musiktheaterstück. Aus den Themen „Aufbruch in die Fremde“, „Abschied“ und „Sehnsucht“ schöpft Wilhelm mit ihrem Team seit Jahren musikalisches und text­liches Material. „Daraus entsteht der Sound des ‚Golden City‘“, sagt sie. Deutsche Hafenschlager und Chansons der 50er- und 60er-Jahre sind elementarer Teil dieses Sounds.

Proben laufen seit März

Nun haben Wilhelm und Struß ihren Fokus geweitet. Schließlich gibt es auch Schmachtfetzen in türkischer, arabischer oder persischer Sprache. Den Anstoß zu dieser multikulturellen Kulturarbeit gab einerseits die Nachbarschaft des „Golden City“ zur Flüchtlingsunterkunft in der Überseestadt. Außerdem ist solch ein Projekt auch die logische Fortsetzung der bisherigen Arbeit der „Golden City“-Leute. „Wir haben in den vergangenen Jahren mit der Hilfe von Waller Bürgern die alten Seemannsmythen recherchiert und daraus einen Stadtdialog entwickelt“, erklärt Wilhelm.

Dort, wo früher Waren umgeschlagen wurden, kämen die heutigen Bewohner des Quartiers mit alteingesessenen Walle-Bewohnern in Kontakt. Und nichts anderes macht das „Golden City“ nun auch: Leute miteinander in Kontakt bringen. „Wir machen das, was man gemeinhin mit Integration meint“, sagt Wilhelm spitz.

Im Februar sind die Betreiber der temporären Spielstätte in die Flüchtlingsunterkunft gegangen, um ihre Arbeit vorzustellen und nach Musikern zu suchen. „Mit einigen haben wir dann die Sehnsuchtslieder einstudiert“, erzählt Wilhelm. Seit März habe die Gruppe für den Liederabend geprobt.

Eine Ode auf die Heimat

„Weiße Rosen aus Athen“ ist also zu hören, versetzt mit persischen und arabischen Zeilen. Und eine arabische Ode auf die

Heimat. „Meine Heimat, meine Heimat, Glanz und Schönheit, Erhabenheit und Geziertheit“ heißt es da, begleitet von Querflöte, persischer Nay, Oud, Gitarre und Djembé.

Viele der Flüchtlinge, die bei dem Projekt mitmachen, haben vor ihrer Flucht als professionelle Musiker gearbeitet. Zum Beispiel der Sänger Amir Houshmand aus Teheran. Der 30-Jährige lebt seit neun Monaten in Bremen. Am 21. Juli wird er im „Golden City“ Sehnsuchtslieder singen.