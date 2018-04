Einen neuen Rekord bei den Baftas schaffte der Film aber dann doch nicht. Elfmal nominiert, hätte er „Butch Cassidy And The Sundance Kid“ überholen können. Die Western-Komödie hatte 1969 neun Trophäen erhalten.

Neben der Besten Kamera (Linus Sandgren) und dem Besten Soundtrack (Justin Hurwitz) wurde das launige Musical bei den 70. Baftas auch für die Beste Regie (Damien Chazelle) und die Beste Hauptdarstellerin (Emma Stone) prämiert. Der Preis für den Besten Hauptdarsteller ging an Oscar-Favorit Casey Affleck für seine Rolle im US-Drama „Manchester By The Sea“, das sich auch mit dem Besten Original-Drehbuch gegen „La La Land“ durchsetzte. Regisseur Ken Loach, dessen Sozial-Drama „Ich, Daniel Blake“ als Herausragender Britischer Film ausgezeichnet wurde, attackierte die britische Regierung für ihre „Brutalität“ gegenüber armen Menschen. Ansonsten blieben die Baftas politisch eher harmlos. Auf dem Roten Teppich vor der Royal Albert Hall waren vorher viele Stars wie Streep, Amy Adams oder Dev Patel („Lion“), der zum Besten Nebendarsteller gewählt wurde, wortkarg geblieben. Als Präsident der British Academy of Film and Television Arts vergab Prince William am Ende des Abends den Ehrenpreis an Komiker-Legende Mel Brooks („Spaceballs“).