bis 25. März Aufführungen von Neumeiers neu entwickeltem Ballettabend „Old Friends“ in New York. Außerdem werde die Compagnie vom 28. März bis 2. April sein Ballett „Die kleine Meerjungfrau“ in Washington präsentieren. Am Wochenende war die Compagnie in Florenz mit der „Dritten Sinfonie von Gustav Mahler“ zu Gast. John Neumeier leitet das Hamburg Ballett seit 1973. Der gebürtige Amerikaner (75) gilt als dienstältester Ballettdirektor der Welt.