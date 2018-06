Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Herlinde Koelbl im Haus der Geschichte

Wk

Bonn. "Ich strebe an, etwas von der Innenansicht des Menschen nach außen zu bringen", sagt Fotografin Herlinde Koelbl über ihre Arbeit. Wie überzeugend ihr das gelingt, zeigt die Ausstellung "Spurenlese", die von heute an bis zum 27. Januar im Haus der Geschichte in Bonn mehr als 400 Arbeiten der international renommierten Künstlerin präsentiert. Die Schau ermöglicht einen breiten Überblick über das Werk Koelbls, die seit Ende der 70er-Jahre Menschen im Kontext sozialer, politischer und historischer Prozesse fotografiert. In Bonn werden unter anderem Exponate aus ihrer Serie "Kleider machen Leute" gezeigt, für die Koelbl Menschen im Freizeitlook und in Berufskleidung fotografiert hat. Ebenfalls zu sehen ist ihre bislang bekannteste Reihe "Spuren der Macht", eine Langzeitstudie, für die Herlinde Koelbl Personen des öffentlichen Lebens wie die Politiker Joschka Fischer und Gerhard Schröder über ein Jahrzehnt beobachtete.