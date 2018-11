Herr und Hund: In seinem Roman "Muh!" beschäftigt sich der Bremer Autor David Safier allerdings mit Kühen, die sich auf den Weg nach Indien machen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Der Bremer Schriftsteller David Safier gehört seit Jahren zur kulturellen Humor-Landschaft Deutschlands. Sein neues Buch „Muh!“ erscheint ab Sonnabend in dieser Zeitung als Fortsetzungsroman. Hannah Petersohn sprach mit dem Autor über Kühe, Humor und Männer.

Herr Safier, beim Lesen Ihres neuen Romans „Muh!“ bekommt man das Gefühl: Hier schreibt jemand, der Tiere liebt und Menschen hasst. Stimmt das?

David Safier: Meine Helden sind die Kühe. Und es ist nachvollziehbar, dass die Kühe es doof finden, wenn sie gegessen werden. Wir würden gegenüber Wesen, die uns essen wollen, auch eher skeptisch sein.

Wie kamen sie auf die Idee mit den Kühen? Sind Sie aufs Feld gefahren und haben Kühe studiert?

Nein, ich habe nicht den Kuh-Flüsterer gemacht. Ich liebe die klassischen Fabeln und wusste, dass ich irgendwann eine Fabel schreiben möchte. Ich habe überlegt, welche Tiere selten in Fabeln vorkommen. Da fielen mir die Kühe ein. Ich wollte Tiere auf Reisen schicken. Und dass Kühe nach Indien wollen, hat sich mir irgendwie erschlossen. Kühe haben es in Indien richtig gut. Sie sind heilige Tiere, werden nicht gegessen, Autos müssen anhalten, wenn Kühe vorbeikommen.

Sind Sie extra nach Indien gereist?

In meiner Fantasie reise ich viel. Aber ich bin eigentlich total verpupst. Außer beruflich, da reise ich, weil ich das Glück habe in sehr vielen Ländern Bestsellerautor zu sein, in Spanien, Frankreich, Brasilien, Kolumbien. „Muh!“ ist in Österreich sogar auf Platz eins.

Wieso ausgerechnet in Österreich?

Ich habe wahrscheinlich den Humor meines Vaters geerbt. Er kommt aus Österreich. Und im Gegensatz zu mir ist er viel in der Welt herumgekommen. Das ist mir nun auch ein bisschen vergönnt, dank des Erfolges. Ich bin auf meinen Reisen vielen interessanten Prominenten begegnet. Das führt allerdings auch mal dazu, dass man sich selbst auch international in peinliche Situationen bringen kann. So berichte ich bei meinen Lesungen gerne, wie ich beim kolumbianischen Staatspräsidenten in den Fettnapf getreten bin. Oder bei Fürst Albert. Bei Lesungen im Ausland werde ich oft gefragt: Wie kann das sein, dass Sie als Deutscher Humor haben?

Dann könnten Sie antworten: Ich habe österreichische Wurzeln.

Ich bin in Bremen geboren. Außerdem würden dann zum Beispiel die Spanier sagen: Die Österreicher haben auch keinen Humor.

Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?

Ich habe mir schon immer Geschichten ausgedacht. Als Zehnjähriger habe ich Kassetten mit Geschichten besprochen. Mit 17 Jahren habe ich „Per Anhalter durch die Galaxie“ von Douglas Adams gelesen und da wusste ich: So etwas will ich später auch mal machen. Und dann ging das über die Umwege Journalismus und Drehbuchautor. Irgendwann hat ein Verlag gefragt, ob ich einen Roman schreiben möchte. Und ich habe geantwortet: Das will ich doch schon, seitdem ich 17 bin – schön, dass Sie anrufen!

Und nun ist bereits Ihr fünfter Roman erschienen. Worum geht es in ihrem neuen Buch „Muh!“?

Es geht um ostfriesische Kühe, die erfahren, dass sie am nächsten Tag geschlachtet werden sollen. Also denken sie sich: Gut, dann brechen wir halt aus und ziehen nach Indien. Dabei erleben sie Abenteuer in der ganzen Welt. Es geht um die Suche nach Glück, Freundschaft und Liebe.

Wer liest denn Ihre Bücher?

Meine Leser sind relativ normale Menschen zwischen zehn und achtzig. Das sind keine besonders ausgeflippten Leute. Wenn ich die Lesungen zum Maßstab nehme, dann sind das vor allem Frauen zwischen zehn und achtzig. Mich überrascht, dass auch Kinder meine Bücher lesen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihrem neuen Buch und den bereits erschienenen Romanen?

Die Bücher haben den gleichen Autor. Meine Helden sind oft ähnliche Typen. Sie sind emotional und unkonventionell. Egal ob Kühe, Teenager oder Mütter. Im Fall der Kühe habe ich übrigens richtig nach Namen gesucht. Hilde fand ich, ist ein schöner Name für eine toughe Kuh und Radieschen eher für eine niedliche Kuh. Es müssen ja Kuh-Namen sein. Wenn ich die jetzt Älischa nennen würde, würde das nicht so gut passen. Aber worum es jedes Mal geht, das erfahre ich erst beim Schreiben. Ich schreibe immer drauf los. Stephen King hat mal gesagt: Wenn ich überrascht davon bin, was die Figuren tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es der Leser auch ist.

Ihre Helden sind immer Frauen. Warum wollen Sie sich immer in Frauen versetzen?

Tu ich doch gar nicht. Ich bin der Ansicht, dass sich Männer und Frauen gar nicht so unähnlich sind. Es ist verrückt, aber Männer haben auch Gefühle. Beim Schreiben habe ich mich aber trotzdem versucht zu fragen: Wie findet eine Kuh das Leben? Aber ich bin keine Kuh, ich bin nicht Jesus, ich bin nicht Shakespeare, ich bin kein Teenager, ich bin keine Mutter.

Wird das nächste Buch wieder eine Tierfabel?

Als nächstes kommt „Wau!“, „Miau!“, „Quak!“, „Oink!“. Da ist noch ganz viel möglich. „Blub!“. Nein, im Ernst, der nächste Roman wird etwas ganz anderes. Das wird kein gelbes Buch, sondern ein ernstes, was überraschenderweise einfacher ist als lustige Bücher zu schreiben. Humor benötigt ein schwierigeres Handwerk. Für mich sind Charlie Chaplin oder Woody Allen hundertmal größer als Ingmar Bergman oder Fellini. Humor ist eine große Kunst. Ich bewundere gut gemachten Humor. Das ist für mich der heilige Gral.