Choreografin Saar Magal. (Dpa)

"Hacking Wagner" klingt nach einem Mammutprojekt und machte bereits in Ihrem Heimatland nicht nur positive Schlagzeilen. Warum tun Sie sich das an?

Saar Magal: Gute Frage. Erstens, weil ich es faszinierend finde, zweitens, weil ich das Gefühl habe, ich tue es nicht für mich selbst, sondern für einen höheren Zweck. Für mich geht es nicht nur um Wagner, sondern darum, Demokratie zu leben und um das Recht, vorgegebene Normen zu hinterfragen. Ich habe auch Zweifel daran, ob Wagner in Israel gespielt werden sollte. Aber ich will die überfällige Diskussion auf die Bühne bringen. Ich will keine Meinung verbreiten, sondern Fragen stellen.

Sie wollen also mit Wagner für die Demokratie kämpfen?

Das wäre zu hoch gegriffen. Aber es ist wirklich ein Problem, Wagner in Israel zu spielen. Es ist verboten. Und es ist eben nicht demokratisch, Musik zu verbannen. Das ist ein undemokratisches Gesetz. Es gibt da diesen Konsens, den niemand mehr in Zweifel zieht. Für uns, eine Gruppe israelischer und deutscher Künstler, geht es um das Recht, das Thema zu diskutieren – ohne uns dafür rechtfertigen zu müssen.

Wann sind Sie zum ersten Mal mit Wagners Musik in Berührung gekommen?

Das war "Parsifal" in Paris, 2006, glaube ich. Bis dahin kannte ich Wagner nicht. Alles, was ich wusste, war, dass es diesen Bann gibt und dass er etwas zu tun hat mit der Nazi-Ideologie. Dann habe ich mir die "Parsifal"-Partitur mit seinen handschriftlichen Anmerkungen angeschaut. Da stand, die Beziehung zwischen Jesus und den Hebräern gehöre zu den größten Fehlern und Lügen der Geschichte. Damals dachte ich: Ja, er war wirklich Antisemit. Um ehrlich zu sein: Ich mag bestimmte Stellen in seiner Musik, aber diese Oper für fünfeinhalb Stunden zu ertragen, ist Folter.

Jetzt befassen Sie sich selbst mit Wagner. Fühlen Sie sich manchmal wie ein Verräter? Oder werden Sie so behandelt?

Nein. Meine Großeltern sind alle Holocaust-Überlebende, sie haben die Konzentrationslager überlebt. Und selbst sie sind komplett gegen den Wagner-Bann.

Wie waren in Israel die Reaktionen auf Ihr Projekt?

Unterschiedlich. Die Generation, die vor allem ein Problem damit hat, ist wohl die zweite Generation. Ich habe keinen Holocaust-Überlebenden getroffen, der mir gesagt hat, ich solle das nicht machen. Einige fühlen sich schon von der deutschen Sprache angegriffen. Wie weit will man da gehen? Mein Großvater sagte: Wenn wir alle antisemitischen Komponisten verbannen würden, stünden wir mit sehr wenigen da.