Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Julie Delpy besucht New York

Bremen. Vor fünf Jahren war die Komödie "2 Tage Paris" ein Überraschungserfolg an den Kinokassen. Allein in Deutschland sahen den Kulturschock-Film gut 280000 Kinobesucher. Jetzt kommt die französische Filmemacherin und Schauspielerin Julie Delpy (42), die mit Ethan Hawke in den romantischen Filmen "Before Sunrise" und "Before Sunset" zum Star wurde, mit einer Fortsetzung ins Kino: "2 Tage New York". "Große Nation trifft auf Big Apple – ein wunderbar charmantes Filmvergnügen", urteilt die Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung. Mit allem Recht, auch wenn der neue Film nicht ganz an den Charme des ersten Teils heranreicht.