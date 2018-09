Der Deutsche Journalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung wird am Montag im Bremer Theater am Goetheplatz verliehen. (Jochen Stoss)

Seit Januar 2010 besteht für Bremer, die nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit, Karten für Kulturveranstaltungen für drei Euro zu bekommen. Dafür mussten sie bisher rund 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse erscheinen. Das hat in der Praxis nicht so gut funktioniert - das Kulturticket fand nicht so viel Zuspruch wie zunächst erwartet.

Daher soll das System jetzt umgestellt werden, meldet die Bremer Kulturbehörde. Die Karten, die vom Bremer Theater und den anderen beteiligten Kultureinrichtungen bereit gestellt werden, sollen in einer Datenbank erfasst werden. Sie können dann im Bürgerhaus, in der Stadtbibliothek oder anderen Einrichtungen vorbestellt werden. Die Tickets kosten weiterhin drei Euro und können dann gegen Vorlage eines Ausweises vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden.

Außerdem soll das Ticket besser vermarktet werden. Ein neuer Flyer und eine Homepage - beides versehen mit neuem Logo – werden derzeit im Auftrag der Kulturbehörde erstellt. „Mit der Vereinheitlichung des Auftritts wollen wir die Marke ,Kulturticket Bremen’ noch stärker etablieren", sagte Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz.

Die Bremer Linke begrüßte am Freitag die geplanten Änderungen beim Kulturticket. In einer Mitteilung lobt Jost Bleiken, der kulturpolitische Sprecher der Bürgerschaftsfraktion, die Bemühungen der Behörde, das Ticket bekannter zu machen. Er schlägt außerdem vor, das Ticket schon 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn auszugeben. Des Weiteren sollten seiner Meinung nach im Vorverkauf für Werktage per se einige Karten zum verringerten Preis von drei Euro angeboten werden.