Im Jahr 2014 besuchten rund 140.000 Besucher die Kunsthalle Bremen – im Vorjahr waren es 125.000 Besucher. Der Kunstverein in Bremen begrüßte während der Picasso-Ausstellung sein 9.000. Mitglied und ist damit mit Abstand der größte Kunstverein in Deutschland. Der langjährige Vorsitzende des Kunstvereins, Georg Abegg, verabschiedete sich im Juli allerdings nach 20 Jahren aus dem Amt. Zum neuen Vorsitzer des Kunstvereins wurde Bernd Schmielau gewählt.

Mehr als 100.000 Besucher haben 2014 die Picasso-Sonderausstellung in der Kunsthalle Bremen gesehen. (Christina Kuhaupt)

Das geht aus dem Jahresrückblick hervor, den die Kunsthalle jetzt vorstellte. Außerdem ging in diesem Jahr ein dreijähriges, von der Bundesregierung gefördertes, Provenienzforschungsprojekt zu Ende, und die Ergebnisse wurden anhand einer Ausstellung und eines Kataloges transparent gemacht. Die Forschung ergab zwei Restitutionsfälle an der Bremer Kunsthalle: Die Werke wurden zurückgegeben und anschließend zurückerworben. Insgesamt waren zwölf Ausstellungen im Jahr 2014 in der Kunsthalle zu sehen, die eine große thematische Bandbreite aufwiesen: Von zeitgenössischer Kunst über die klassische Moderne bis hin zu Grafiken des 16. Jahrhunderts.

Rund 105.000 Besucher sahen vom 22. Februar bis 22. Juni die Sonderausstellung „Sylvette, Sylvette, Sylvette. Picasso und das Modell“, in der über die Hälfte der rund 60 Porträts von Picassos Muse Sylvette David erstmals seit ihrer Entstehung vor 60 Jahren präsentiert wurden.