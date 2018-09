Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kunsthalle Bremerhaven: Fotografien von Menschen

Seit mehr als 30 Jahren schaffen Gabriele und Helmut Nothhelfer beeindruckende Schwarz-Weiß-Fotografien. Nun sind ihre Arbeiten bis zum 9. Juni in Bremerhaven zu sehen. In der Kunsthalle am Karlsberg wird die Ausstellung "Unter Menschen gehen" gezeigt. Ob das "Mädchen mit Zigarette" im Berliner Tiergarten oder der "Tänzer auf der Love Parade" – Gabriele und Helmut Nothhelfer fotografieren Menschen in der Öffentlichkeit. Wie auch das Paar am Eröffnungstag im Flughafen Tegel. Nothhelfers zählen zu den wichtigsten Dokumentaristen deutscher Alltagsgeschichte. (Foto: Gabriele und Helmut Nothhelfer, VG Bild-Kunst, Bonn, Courtesy Galerie Thomas Zander, Köln VG Bild-Kunst )