bis zum 13. August stark vertreten. Chancen auf den Hauptpreis, den ­Goldenen Leoparden, haben „Der traumhafte Weg“ der deutschen Regisseurin ­Angela Schanelec, die rumänisch-deutsche Koproduktion „Vernarbte Herzen“ von Radu Jude sowie „Marija“, eine deutsch-schweizerische Koproduktion von Michael Koch. Insgesamt laufen 17 Filme im „Concorso Internazionale“, dem zentralen Wettbewerb des Festivals am schweizerischen Ufer des Lago Maggiore.

Hinter den drei Filmfesten von Cannes, Berlin und Venedig zählt Locarno zu den weltweit vielbeachteten Festivals. Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter in Locarno, sagte am Mittwoch in Bern, dieses Jahr werde man sich auf das junge Kino fokussieren. Mehr als 250 Kurz- und Lang-, Dokumentar- und Spielfilme laufen in den verschiedenen Sektionen und Wettbewerben. Darunter sind viele Beiträge aus Deutschland. Die Regisseure Christian Schwochow mit „Paula“ und Maria Schrader mit „Vor der Morgenröte“ haben außerhalb der Wettbewerbe Chancen auf den begehrten Publikumspreis. Ihre Filme gehören zum ­Programm der nächtlichen Freiluftaufführungen auf der Piazza Grande, dem Marktplatz von Locarno.

Eine Retrospektive widmet das Filmfestival unter dem Titel „Geliebt und verdrängt“ dem bundesdeutschen Kino der Jahre 1949 bis 1963. Schauspieler Mario Adorf („Die Blechtrommel“, „Der große Bellheim“) erhält zudem einen Ehrenleoparden.