"Temple of all religions" heißt dieses Werk von Niki de Saint Phalle, das in der Ausstellung des Sprengel-Museums in Hannover zu sehen ist. (Hauke-Christian Dittrich, dpa)

Die französisch-schweizerische Künstlerin ist Ehrenbürgerin der Stadt und hat dem Sprengel-Museum eine in der Qualität und Quantität weltweit beispiellose Sammlung ihrer Werke geschenkt. Aus diesem Besitz zeigt das Museum jetzt seine Ausstellung „The Big Shots“.

Diese Ausstellung von rund 20 der etwa 450 seit 2000 im Museumsbesitz befindlichen Arbeiten von Niki de Saint Phalle ist Vorbote für die im Juni startende neue Sammlungspräsentation „130 % Sprengel“, die momentan im gesamten Haus eingerichtet wird. Dass das gerade um einen Neubau erweiterte Museum am Maschsee nach der in Kalifornien ansässigen und von einer Künstler-Enkelin geführten Niki Charitable Art Foundation über die weltweit größte Sammlung von Arbeiten der 2002 verstorbenen Künstlerin verfügt, hat etwas mit den Nanas zu tun. Als die nämlich 1974 am Leibnizufer aufgestellt wurden, entbrannte heftiger Streit.

Die Art und Weise, wie man in Hannover für die kunterbunten voluminösen Frauen­skulpturen stritt, hat der Künstlerin nachhaltig imponiert. Sie richtete danach 1999 die Grotte im Großen Garten von Herrenhausen ein und bot dem Sprengel-Museum ein Jahr später an, deren Direktor könne sich frei unter den in ihrem Besitz befindlichen Kunstwerken bedienen. Kuratorin Carina Plath hat aus diesem Bestand nun für die Ausstellung einige besondere Arbeiten ausgewählt. Diese Präsentation fällt in eine Zeit, in der Museen in aller Welt das Werk der Autodidaktin Niki de Saint Phalle neu entdecken. 2014 widmeten ihr der Grand Palais Paris und das Guggenheim Museum Bilbao große Einzelausstellungen. 2016 ziehen große Museen in Japan, Dänemark und in Dortmund nach.

Die Kraft der lange Zeit nur auf dekorative Aspekte reduzierten Kunst wird nun wieder erkannt – eine deutliche Parallele zur Wiederentdeckung von Friedensreich Hundertwasser durch die Ausstellung in der Bremer Kunsthalle. Niki de Saint Phalle verstand sich explizit als feministische Künstlerin, führte in ihren frühen, ab 1961 entstandenen Schießbildern einen „Krieg ohne Opfer“ gegen übergriffige Männer und Institutionen wie die Kirche. In dieser bis Mitte der 1970er-Jahre entstandenen Werkreihe schuf sie Materialbilder, in denen sie unter einer Gipsschicht zwischen Dosen, Spielzeugfiguren, Besen und Gummistiefeln Farbbeutel, Eier und andere Flüssigkeiten verbarg, die sie dann in spektakulären Inszenierungen mit einem Kleinkalibergewehr beschoss und zum Platzen brachte. Unterstützt wurde sie dabei von Künstlerkollegen wie Robert Rauschenberg oder Jasper Johns – ein Beispiel zeigt die Schau inmitten diverser Schießbilder. In dieser Zeit entstehen auch Bilder und Wandobjekte wie eine riesige Fledermaus, auf denen Monster und Drachen Babys fressen oder Insignien der Kirche bedrohen. Diese Bilder und Objekte sind, so interpretiert es die Kuratorin, eindeutige Belege für das Bemühen der Künstlerin, eigene negative Erfahrungen zu verarbeiten.

Mit den in der Regel überaus farbenfrohen Nanas kommen dann die starken Frauen ins künstlerische Werk von Niki de Saint Phalle – mit der 1966 entstandenen großen „Gwendolyn“ zeigt das Sprengel-Museum eine dieser drallen, Lebensfreude ausstrahlenden Frauenfiguren, die den Weg zu späteren Installationen, Gärten und Brunnen weisen, die die Künstlerin unter anderem mit ihrem letzten Ehemann, dem Schweizer Bildhauer Jean Tinguely, schuf. Allein neun zwischen 1974 und 1990 erarbeitete Modelle für Einzelobjekte in dem Tarotgarten in Garavicchio zeigt die Ausstellung – darunter die „Sphinx“, die Niki de Saint Phalle zeitweise bewohnt hat. Gegen alle diese schon im Modell überaus poetisch und kraftvoll wirkenden Figuren wirkt die späteste Arbeit der Präsentation, der 1993 entstandene „Obélisque de miroirs“ vergleichsweise schlicht. Das etwa zwei Meter hohe verspiegelte, mosaikartige Objekt hat die Form eines Phallus – damit feiere sie das Leben und mache sich gleichzeitig über die Männer lustig, ist Kuratorin Carina Plath überzeugt.

Die Ausstellung „The Big Shots“ läuft im Sprengel-Museum in Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, bis zum 29. Januar 2017. Die Öffnungszeiten: dienstags zehn bis 20 Uhr, mittwochs bis sonntags zehn bis 18 Uhr.