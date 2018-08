Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Münchner Opernchef gegen Finanzausgleich

München (wk). Der Länderfinanzausgleich stellt das Bayerische Staatsorchester nach Ansicht von Opernintendant Nikolaus Bachler vor große Herausforderungen. "Wir kriegen die guten jungen Leute nicht mehr, weil etwa Herr Wowereit in Berlin Herrn Barenboim so mit Geld überschüttet, dass die Musiker dort um vieles mehr verdienen als hier", sagte Bachler gestern. Bayern ist der größte Geldgeber im Finanzausgleich, Berlin ist Empfänger. "Dieser Länderfinanzausgleich ist doch einfach unglaublich. Das hat doch nichts mit Solidarität zu tun. Es ist vollkommen absurd." An der Staatskapelle Dresden sei die Situation ganz ähnlich wie in Berlin, an der Staatsoper sei die finanzielle Lage des Orchesters aber deutlich angespannter. "Das ist eine Situation, in der ich jetzt ganz spießig und kleinbürgerlich sage, wir – jetzt sage ich schon wir – Bayern zahlen das", sagte der Österreicher Bachler und sprach von einem "dummen, leistungshemmenden System".