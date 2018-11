15 Uhr) ein neuer Einsatz auf das Ermittlerinnen-Duo.

Sie untersuchen einen Fall um den Sozialunternehmer Hans-Martin Taubert, der nur knapp den Sturz von einer Brücke überlebte. Die drei Obdachlosen Hansi, Platte und Eumel, nach eigenen Angaben Freunde und „Security“ des Opfers, behaupten ihr Kumpel sei von der Brücke geschupst worden. Dass es jemand nicht gut mit Taubert meint, bestätigt sich, als im Krankenhaus ein weiterer – dieses Mal tödlicher – Anschlag auf ihn verübt wird. Verdächtige gibt es viele, denn Taubert ist durch die Unterstützung von Armen selbst reich geworden und hatte viele Feinde. Dies beweisen auch zahlreiche anonyme Droh-E-Mails auf seinem Computer. Auch sein Bruder, der Taubert Geld schuldet, steht unter Verdacht, genau wie Geschäftskonkurrent Gerald Schleibusch. Und dann gibt es da ja vielleicht auch noch den Mann mit dem Teufelstattoo.

Der zweite „Tatort“ aus Dresden bietet eine nette Abendunterhaltung – ohne nennenswerte Überraschungseffekte aber dafür mit großem Finale. Die Geschichte (Drehbuch: Ralf Husmann und Mika Kallwass) lebt vor allen durch Arved Birnbaum, David Bedin und Alexander Hörbe in den Rollen der drei liebenswürdigen Obdachlosen. Auf der anderen Seite stehen aber die beiden Kommissarinnen, die dringend an ihrer Attitüde arbeiten sollten, insbesondere Karin Hanczewski. Das Guter-Bulle-Böser-Bulle-Spiel mag ja eine Zeit lang ganz amüsant sein. Sympathien bei den Zuschauern sammelt man jedoch nicht, wenn man das Gefühl vermittelt, eine Kommissarin müsse durchgehend genervt gucken und gemein zu ihren Mitmenschen sein, um ernst genommen zu werden. In Zukunft: Etwas freundlicher, bitte!