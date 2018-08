Die beiden Mädchen Juliane Kroner (l) und Karin Grummert probieren in der neuen Sonderausstellung "Skulptur - Die Welt der Figuren, Objekte, Installationen" des kek-Kindermuseums im Museum Weserburg in Bremen eine Reihe von Skulpturen zum Anziehen aus. (dpa)

Bremen. Kunst kann alles Mögliche sein: Alltagsgegenstände wie ein Sieb oder ein altes Spielzeugauto, buntes Licht und sogar Gedanken. Wie daraus Skulpturen und Installationen entstehen, können Kinder in einer neuen Ausstellung in der Bremer Weserburg lernen - und dabei selbst zu Kunstwerken werden. Von Sonntag an lädt die Schau "Skulptour - die Welt der Figuren, Objekte, Installationen" an 16 Mitmachstationen zum Werkeln und Ausprobieren ein.

"Bei uns darf man alles anfassen", sagte die Museumspädagogin Eva Vonrüti Moeller am Freitag. Dadurch sollen die Werke und ihre Entstehung für die jungen Besucher greifbarer werden als bei Führungen in klassichen Kunstmuseen. "Es ist schwer vermittelbar, wie eine Bronzefigur hergestellt wird oder wie ein Stein sich anfühlt, der bearbeitet wird." In der Ausstellung können die Kinder deshalb einer Marmorfigur selbst mit Hammer und Meißel zu Leibe rücken, einen Gipsabdruck fertigen und Modelliermasse formen.

Neben der klassischen Bildhauerei geht es den Ausstellungsmacherinnen vor allem darum, Kindern ab vier Jahren die Vielfältigkeit von zeitgenössischen Arbeiten näher zu bringen. In zwei dunklen Räumen können sie Teil von Lichtinstallationen werden, aus Küchenutensilien eigene Plastiken formen oder sich auf leere Sockel stellen und dabei selbst zur Skulptur werden. An zwei Stationen können sie außerdem erleben, wie aus Gedanken und Assoziationen Kunst entsteht.

Die Ausstellung ist die fünfte, die der Verein kek-Kindermuseum in der Weserburg zeigt. In der Vergangenheit waren dort schon Mitmachausstellung für Kinder zu anderen Aspekten der Kunst zu sehen. (dpa)