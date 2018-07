-D. Ludwig in ebendiesem Club. Den Song „Many moons ago“ hat Parrish dem Visionär gewidmet, der vor mehr als 20 Jahren damit begann, aus einem daniederliegenden Dorfsaal einen Veranstaltungsort zu entwickeln, der heute zu den Top-Adressen mindestens in Deutschland gehört.

Aber auch der Blick auf das eigene Schaffen hat bei Brian Parrish durchaus erinnerungskulturelle Ausmaße und führt zurück bis in die Zeit, als Rock und Beat nach Deutschland kamen. Mit seiner ersten Band The Londoners kam er 1964 erst in die Bremer Ausgabe des Starclubs in den heutigen Weserterrassen und danach ins Hamburger Original. Damals war Parrish 17 Jahre alt und teilte mit einem gewissen George Harrison das gleiche Schicksal: Er wurde aufgrund seines jugendlichen Alters – und der schlecht gefälschten Papiere – kurzerhand zurück nach England geschickt.

Auch wenn Brian Parrish keine Songs der Londoners mehr im Programm hat, so kommt er mit zahlreichen Klassikern aus Rock‘n‘Roll, Blues und R‘n‘B immer wieder auf diese Epoche zurück, die ihn bis heute entscheidend prägt. Manche Stücke schwenken ein wenig in andere Richtungen aus – mal etwas Country, Soul oder Funk. Eine Ausnahmestellung in der über ein halbes Jahrhundert währenden Karriere bildete 1972 aber die kurzlebige Band Badger, mit der sich der Sänger und Gitarrist an der Seite von Ex-Yes-Keyboarder Tony Kaye dem Progressive Rock zuwandte. Mit „River“ spielt Parrish einen der Songs vom einzigen gemeinsamen Album, der zeigt: Auch hier ist die amerikanische Roots-Prägung trotz der komplizierteren Strukturen unverkennbar.

Vor zehn Jahren veröffentliche Parrish, damals ohne Plattenfirma, eine Reihe Demos auf eigene Faust. „Long distant man“ hieß diese Sammlung und dieser Titel könnte bis heute über seinen Auftritten stehen. Mehr als zweieinhalb Stunden bleibt der 69-Jährige zusammen mit seiner fünfköpfigen Begleitband und dem Gastsaxofonisten Bernd Schlott auf der Bühne. Den Schwerpunkt bilden dabei neben beinahe schon antiken Klassikern die Songs, die im vergangenen Jahr auf der CD „Traveller“ erschienen.

Das Album beschreibt das Leben als eine Reise: „Kandy Road“, bei dem sich an Dire Straits erinnernde Momente mit asiatischen Klängen verbinden, beschreibt beispielsweise einen Trip durchs verregnete Sri Lanka, in „Talk to me“ geht es um Kommunikation oder in „Don‘t waste my time“ um die Zeit, die einem bleibt, all das zu sagen, was einem wichtig ist. Für Brian Parrish ist das viel, wie dieser Abend zeigt. Und für die letzte Etappe an diesem Abend geht es wieder zurück zu den Anfängen: Die Band spielt „You really got me“ von den Kinks, wohl zu Recht angekündigt als erster Heavy Metal-Song der Welt. Im August 1965 spielte Brian Parrish im Vorprogramm der Kinks in Bremen in einer noch sehr neuen Halle, die da selbstverständlich Stadthalle hieß.