Klavierfestival weist Kritik zurück

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rote Zahlen an der Ruhr?

Essen (wk). Beim Klavierfestival Ruhr, das am 14. Juli zu Ende geht, gibt es Ärger wegen drohender roter Zahlen. Laut Budgetplanung könnte auf das Festival ein Minus von 94 000 Euro zukommen – bei 2,4 Millionen Euro Gesamtetat. Im Vorjahr war noch ein Plus von mehr als 170 000 Euro erreicht worden. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Festivals, National-Bank-Chef Thomas Lange und sein Vize, Ex-Hochtief-Boss Herbert Lütkestratkötter, hatten Festival-Intendant Franz Xaver Ohnesorg deshalb bereits Ende Mai in einem Brief zu mehr Kostendisziplin aufgefordert.