Sächsische Stadt bangt um Gemälde

Oelsnitz. Eine Kleinstadt in Sachsen bangt um die Echtheit eines Gemäldes. Bislang war Oelsnitz stolz auf einen mehr als 460 Jahre alten Tizian, den ein Industrieller aus dem Saarland dem Ort im Vogtland schenkte. Seit April ist das "Bildnis der Erzherzogin Katharina von Österreich" auf Schloss Voigtsberg zu sehen. Die Stadt wirbt mit dem vermeintlich echten Tizian um Touristen. Experten sind vorsichtig mit einer Einordnung. Der Dresdner Kunsthistoriker Harald Marx mag das von dem Unternehmer und Kunstsammler Edmund Meiser geschenkte Werk nicht dem italienischen Renaissance-Maler zuschreiben. Er empfiehlt eine wissenschaftliche Prüfung des Bildes. "Solange nichts dagegen spricht und man mich überzeugt, ist unser Tizian für mich echt", sagt hingegen Oberbürgermeister Mario Horn (CDU). Das Stadtoberhaupt will Marx und Mäzen Meiser nun an einen Tisch bekommen, um weitere Schritte zu besprechen.