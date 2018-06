In der kritik

Salaputia Brass

Gerd Klingeberg

Der Name „Salaputia“ („Knirpse“) ist reichlich tiefgestapelt; die smarten jungen Herren, die in 10er- oder (mit Schlagzeug) in 12er-Formation im Sendesaal debütierten, sind allesamt ausgebuffte Blechbläserprofis und zumeist in renommierten Orchestern im Einsatz. Das Programm – vor gut einem Jahr im Sendesaal als CD eingespielt – bestand aus eigens für diese spezielle Besetzung geschriebenen Kompositionen mit optimaler Mischung der unterschiedlichen Timbres.