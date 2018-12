Die vergangene Woche war eine gute, ach was: eine ungemein befriedigende Woche für satirisch gestimmte Deutsche. Am Mittwoch ereilte uns zunächst die wohltuende Nachricht von der Wiederkunft einer neuen alten Zeitschrift: 50 Jahre nach der ersten Ausgabe kehrt das Satiremagazin "Pardon" an deutsche Kioske zurück. Für Ende November ist eine Jubiläumsausgabe geplant, die dem Vorbild des ersten Heftes folgen soll, für das unter anderem der Scherzen zuneigende Schriftsteller Erich Kästner und der Humorist Loriot Pate standen. Das Redaktionsteam um den zwar nur selten lustigen, aber immerhin seit jeher sehr quirligen Publizisten Wolfram Weimer gibt sich zuversichtlich, die Startauflage des Heftes (70000 Exemplare) am traditionell problematischen Humorstandort Deutschland vollumfänglich veräußern zu können. Der zumindest von launigen Zeitgenossen unvergessene Prototyp "Pardon" – anno 1962 in Frankfurt am Main gegründet, 1984 bedauerlicherweise eingestellt – war mit mehr als 1,5 Millionen Lesern zeitweilig die auflagenstärkste Satirezeitschrift in Europa.

Am Donnerstag ereilte uns auch noch diese Frohbotschaft: Das August-Heft des übrigens gleichfalls aus Frankfurt am Main stammenden Satiremagazins "Titanic" zeigt wiederum Papst Benedikt XVI. auf dem Titelbild – diesmal mit bunten Kussmündern und Handabdrücken auf dem weißen Gewand. Im Juli hatte das auf Subversion gebürstete Magazin den Papst sowohl von vorn als auch von hinten in Szene gesetzt – einmal mit gelbem, einmal mit braunem Fleck auf der Soutane. Dazu setzte es eine Überschrift, die keck Bezug auf die Enthüllungsaffäre im Vatikan nahm: "Halleluja im Vatikan – Die undichte Stelle ist gefunden!" Das Titelbild wurde verboten, nachdem die katholische Kirche juristisch eingeschritten war.

"Eigentlich müssten wir ihn jetzt versöhnt haben", sagte gestern Chefredakteur Leo Fischer. Der Mann, so scheint es, hat seinen Tucholsky gründlich gelesen.