Bremen. Das Bremer Label Laika, dessen Palette von Jazz über Weltmusik bis zu Folklore reicht, hat jüngst die stolze Zahl von fünf CDs veröffentlicht (und im Oktober werden noch eine Reihe weiterer folgen).

Der größte Schatz, den Laika gehoben hat, ist einer deutschen Jazzpianistin gewidmet, die in den 50er Jahren als „Europe’s First Lady of Jazz“ gerühmt wurde, und heute beinahe vergessen ist: Jutta Hipp. Die Saxophonistin Ilona Haberkamp - bekannt geworden als Gründungsmitglied der ersten bundesdeutschen Frauen-Bigband „reichlich weiblich“ – hat mit ihrem Quartett die CD „Cool is Hipp is Cool“ (12 Tracks, 46 Minuten) aufgenommen, die sich exemplarisch mit dem Jazz der Pianistin beschäftigt, die einst als erste weiße Frau für das renommierte US-Jazzlabel Blue Note Platten einspielte.

Das Besondere an dem Album ist, dass es zugleich auch eine Art Feature ist, denn neben der Musik ist auch die Stimme der 2003 verstorbenen Jutta Hipp zu hören, die sich über berühmte Jazzer wie Charlie Mingus, Charlie Parker und Lester Young äußert. In dem Booklet finden sich außerdem Zeichnungen und Gedichte von Jutta Hipp. Einige von Letzteren hat Ilona Haberkamp vertont. Verstärkt wird das exzellent besetzte Quartett der Saxophonistin bei einigen Stücken durch Ack van Rooyen (Flügelhorn) und Silvia Droste, die singt aber auch Verse rezitiert. Ein wunderbares Album, dass sich ganz der Cool Jazz- und Hardbop-Tradition widmet, aus der heraus Jutta Hipp ihren Jazz verstand.

Klassischer Titel kommt nicht von ungefähr

Ungewöhnlich in anderer Hinsicht ist auch die nächste Jazz-CD von Laika: Der Trompeter Lars Kuklinski, Schüler von Uli Beckerhoff, hat seine CD „Suite in C Sharp Minor“ (neun Tracks, 46 Minuten) getauft, und der klassisch anmutenden Titel kommt nicht von ungefähr, denn Kuklinski bedient sich dabei der klassischen Suitenform. Sein Quartett nennt er überdies lieber Ensemble, denn neben seiner Trompeter sind Gitarre, Cello und Schlagzeug vertreten. Die Ausgangsthemen seiner Suite spielen dabei nachhaltig mit einer gewissen Nähe zur Barockmusik, verlassen sie aber im Laufe von „Allemande“ und „Courante“ nachhaltig zugunsten von Jazzformaten. Bei der „Anglaise“ mischt sich dann sogar eine wütende E-Gitarre im Stile von Hardrock ein.

Auch das Quartett des Pianisten Christoph Busse ist eher ungewöhnlich neben Kontrabass und Schlagzeug noch mit einem Perkussionisten besetzt, was schon darauf hindeutet, dass Busse der Aspekt verschiedenfarbiger rhythmischer Muster besonders interessiert. Der gebürtige Rendsburger hat einiger Zeit in Gunter Hampels Jazz-Hip-Hop-Band „Next Generation“ gespielt, und das hat bezogen auf die Farbigkeit seiner eigenen Musik Spuren hinterlassen. Das Album „ The Little Blue“ (neun Tracks, 55 Minuten) bietet lyrischen Jazz in schöner, oft ruhiger und gelassener Ausgestaltung.

Fein ausgefeilter Gesang überzeugt

Beim vierten Laika-Streich macht vielleicht schon der Titel deutlich, woher die Musik kommt: „Laiturilla“ (13 Tracks, 54 Minuten) heißt die CD des Frauenquartetts Suden Aika. Es ist das fünfte Album der finnischen Sängerinnen, die sich mit den traditionellen Instrumenten ihrer Heimat wie Kantele und Moraharpa begleiten. Wie schon auf den Vorgängeralben überzeugen Suden Aika durch ihren fein ausgefeilten Gesang, der mitunter magische Qualitäten erreicht. Einziges Manko ist das Fehlen eines Textheftes, das die finnischen Verse erklärt. Am 10. November werden Suden Aika übrigens ihr neues Album in den Weserterrassen live vorstellen.

Neue, aufregende Stimme

Das Bremer Label Jaro hat eine neue, aufregende Stimme entdeckt. Sie gehört der in Polen geborenen, aber in den USA aufgewachsenen Ashia Grzesik. Ihr Projekt heißt Ashia & The Bison Rouge. Wer dahinter eine Band vermutet, liegt falsch, denn eigentlich handelt es sich um ein Soloprojekt der Sängerin und Cellistin. Auf der CD „Diesel vs. Lungs“ (zehn Tracks, 47 Minuten) wird sie allerdings von einigen Musikern begleitet. Die Kombination von Stimme und Cello lässt an die Kanadierin Jorane denken, die vor einigen Jahren von sich reden machte. Aber Ashia geht nicht so experimentell und fragil vor, ihre Songs sind eher verspielt und süffig melodieorientiert, arbeiten mitunter aber auch mit robusten Punk-Motiven. Ashia & The Bison Rouge sind am 25. September im Sendesaal zu erleben.