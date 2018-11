Das Orchester überzeugte hier zunächst durch solide Spieltechnik und pointierte rhythmische Akzente besonders in dem ersten und vierten Satz – ein wahrhaft faszinierendes klangfarbliches Erlebnis lieferte das Ensemble allerdings erst in der zweiten Konzerthälfte.

Davor war aber eine harte Nuss zu knacken, nämlich das Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ravel, das nach einem besonders ausgefeilten Zusammenspiel zwischen Solisten und Orchester verlangt. Gerade dies erschien – trotz aller Frische und Akzentfreudigkeit in der Gestaltung der vom Jazz inspirierten Ecksätze – nicht ganz gelungen, es wackelte oft bei den gemeinsamen Einsätzen, was möglicherweise auf die freizügigen Tempowechsel der Solistin Gabriela Montero zurückzuführen war. Die venezolanische Pianistin lieferte gewiß eine sehr wirkungsvolle Wiedergabe, in der jedoch die feinen Nuancen des Werkes besonders im langsamen Satz nach einer differenzierteren und sensibleren Anschlagkultur verlangt hätten. Gleichwohl riesiger Beifall und als Zugabe eine Improvisation.

Bei der Suite Nr. 1 aus dem „Dreispitz“ von Manuel de Falla und der Sinfonie von Juan Crisóstomo de Arriaga war das Orchester dann in seiner Bestform: sowohl die zündende Atmosphäre der Tänze von de Falla als auch die originellen Züge der Sinfonie vor allem in deren mittleren Sätzen wurden in der Artikulation sorgfältig ausgearbeitet und klangfarblich bestens beleuchtet. Der begeisterte Dirigent bedankte sich für den großen Beifall des nicht minder begeisterten Publikums mit zwei Zugaben.