„Die Weser ist die grüne Lebensader Bremens und Bremerhavens“, sagt die umweltpolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion, Maike Schaefer. „Sie bietet den Bürgern Raum für Erholung.

Viele Menschen möchten die Uferbereiche im Sommer zum Schwimmen nutzen.“ Deswegen fordert sie, das Badeverbot in der Weser abzuschaffen.

Claudius Kaminiarz, Vorsitzender der Bremerhavener Stadtverordnetenfraktion argumentiert, dass von der Aufhebung der Verordnung auch Bremerhaven profitieren könnte: „Das Weser-Strandbad, das gerade aufwendig saniert wird, würde seinem Namen endlich gerecht.“

Die Idee der Grünen: Das Baden in Fließgewässern soll wieder erlaubt werden – auf eigene Gefahr. Über Risiken solle ausreichend informiert werden. In der Nähe von Hafenanlagen oder Brücken, also in Gebieten, wo eine besondere Gefahr besteht, solle das Badeverbot aber weiterhin gelten.