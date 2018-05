Laut einem elektronischen Wörterbuch, in dem der Seitenumblätterer schon gar nicht mehr vorkommt, ist der Pageturner ein fesselndes Buch. Also ein Buch, das so spannend ist, dass man sich ständig dabei ertappt, wie man umblättert, ohne die Seiten zu Ende gelesen zu haben. So gesehen, trifft unser deutscher Schmöker nicht ganz das, was mit dem Pageturner gemeint ist. Aber umblättern muss ich eben doch immer noch selbst. Der Pageturner ist ein Bruder des deutschen Hinguckers, der ja auch nicht selbst hinguckt, sondern die Menschen zum Hingucken veranlasst, also ein Blickfang ist. Die Engländer nennen es einen Eyecatcher. Und daran gibt es nichts zu kritteln.