Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Von Aids und Kunst

Christina Horsten

New York. Den Einfluss der HIV-Epidemie auf die Kunst in den USA zeigt seit Mittwoch eine Ausstellung in New York. „Art Aids America“ sei die erste Schau, die sich mit diesem Thema befasse, sagte Holly Block, Direktorin des Bronx Museum of the Arts zur Eröffnung.