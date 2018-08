Ihr Weihnachtshit „Last Christmas“ läuft alljährlich ab September in Dauerrotation: Wham (hier bei ihrem Abschiedskonzert im Wembley-Stadion 1986). (dpa)

Aus dem Radio dudeln sie uns seit geraumer Zeit entgegen, und auch ein Senderwechsel hilft so langsam nicht mehr. Wir haben Weihnachten im Ohr – und bekommen es vor allem nicht mehr heraus! Wie denn auch?! Wenn einem – gefühlt – am Heiligabend mindestens zehnmal „Last Christmas“ von Wham mit George Michael aus dem Radio entgegenschallt, gleich gefolgt von „White Christmas“ von Bing Crosby.

Und das bei diesem Schietwetter mit Regen, Hagel und Sturm. Die Version von „White Christmas“ gilt mit geschätzten 50 Millionen verkauften Exemplaren als die meistverkaufte Single aller Zeiten. O, Du fröhliche Tantiemenzeit! Auch schön – weil so zuckersüß – Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ oder der 1984 aufgenommene Megaseller „Do they know it‘s Christmas“, von Bob Geldof, der nicht nur die Glöckchen, sondern auch die Kassen für einen guten Zweck klingeln lässt. In diesem Jahr erschien auch noch eine Neuaufnahme mit aktuellen Stars, die den gleichen Song noch einmal für die gute Sache eingesungen haben.

Zum Glück wird die deutsche Version so gut wie gar nicht gespielt. Dafür ist aber Rod Stewart wieder gut im Geschäft mit den Christmas-Songs, und dank José Feliciano beherrschen wir außer Sangria und „vamos a la playa“ zwei weitere Wörter spanisch: „Feliz Navidad“, fröhliche Weihnachten. Mit diesem 1990 erschienenen Ohrwurm geht das Plätzchen backen garantiert beschwingt von der Hand. Für all jene, die sich durch kilometerlange Staus an den Feiertagen heim zu ihren Liebsten quälen, ist der Song von Chris Rea „Driving home for Christmas“ die Hymne schlechthin.„So I sing for you, though you can‘t hear me“ (So singe ich für Dich, obwohl Du mich nicht hören kannst), singt Chris Rea. Doch Chris, ich höre dich sehr gut. Heute mindestens ein Dutzend Mal.