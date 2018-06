VON MAIKE SCHLAHT

Werd’ doch Koch!

Oh Schreck, der Nachwuchs fehlt. In den Küchen des Hotel- und Gaststättengewerbes mangelt es an talentierten jungen Menschen, die den Kochlöffel schwingen und das Steakmesser wetzen wollen. Pardon, in Mecklenburg-Vorpommern mangelt es. Von 828 Lehrstellen im Land sind sage und schreibe 505 (in Worten: fünfhundertfünf) unbesetzt. Ja, ist denn das die Möglichkeit – das sind doch echte Perspektiven für die geografisch benachteiligten Jugendlichen aus Rostock, Greifswald und den ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns! Statt Haschisch zu verkaufen und an Bushaltestellen herumzulungern könnte der hoffnungsvolle Nachwuchs nun Kräuter und Gewürze zu Suppen und Soßen verarbeiten.