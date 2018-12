Die zweite Ausschreibung veranstalten der Bremer Verband Bildender Künstler, der Bremer Preseclub und der Verein 23 sowie die Städtische Galerie in Salzburg im Rahmen der Salzburg-Bremen-Tage für eine Gemeinschaftsausstellung Bremer und Salzburger Künstler, die vom 29. September bis zum 12. Dezember im Güterbahnhof stattfinden soll. Teilweise werden die Arbeiten anschließend auch in Salzburg zu sehen sein. Bewerber müssen sich bis zum 1. August an den Bremer BBK, Am Deich 68, 28199 Bremen wenden.