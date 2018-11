VON RAINER MAMMEN

Zwei Träume

Erster Traum: Wir sitzen im Theater, aber das, was sich da auf der Bühne abspielt, sieht eher sonderbar aus: kubisch, um nicht zu sagen kubistisch. Lauter Männer treten auf, die sehr sorgfältig gekleidet sind, in Anzüge mit Hut und Weste, doch was sie besonders auszeichnet, ist ihre Form: sehr kantig, entschieden flächig. Die Männer sehen alle aus, wie von Picasso entworfen. Kenen Sie sein Porträt des Kollegen Juan Gris? Ungefähr so. Da sich die Männer auf der Bühne andauernd drehen und wenden, fällt ihre seltsame Plattheit auf. Sie sind hoch, sie sind breit, aber sie sind nicht tief. Die Männer gehen schweigend umher, und von Zeit zu Zeit lüften sie ihre Hüte. Frauen fehlen völlig auf dieser kubistischen Traum-Bühne. Ob das daran liegt, dass sich unsere Männerfantasie Frauen grundsätzlich nur voluminös und rundlich vorstellen kann? Dann fragt es sich aber, warum Picasso seine Muse Dora Maar andauernd so kantig und eckig hingemalt hat.