Anrührendes Finale im Knausgård-Kampf mit den Akteuren Jan Grosfeld (vorn), Guido Gallmann, Fania Sorel, Robin Sondermann (hinten, von links). (Jörg Landsberg)

Bremen. Als im Mai des Jahres 2017 mit dem Titel „Kämpfen“ die letzte Tranche des sechsbändigen Nabelschau-Romans des norwegischen Kunsthistorikers, Literaturwissenschaftlers und Schriftstellers Karl Ove Knausgård in deutscher Sprache erschien, hatte das Theater Bremen mit „Sterben“ und „Lieben“ bereits zwei Teile der wuchtig-virilen autobiografischen Prosa für die Bühne des Kleinen Hauses adaptiert.

Drei Spielzeiten währte das Projekt des couragierten Bücherfresser-Kernteams um Regisseur Frank Abt, Dramaturgin Viktorie Knotková, Schauspieler Robin Sondermann, Ausstatterin Susanne Schuboth und Musiker Torsten Kindermann. Anfänglich überwog die Anmutung einer szenischen Lesung – mit allen zugehörigen Chancen und Risiken zwischen Kampf und Krampf, Pose und Posse. Im weiteren Verlauf wurden den Aneignungen mehr Spielhandlung und Stimmigkeit eingespeist. Jetzt – zweieinhalb Jahre nach der Auftaktveranstaltung – ist die titanische Theaterserie zu einem ebenso würdigen wie schlüssigen Abschluss gelangt, der dem Sonderstatus des letzten Bandes der kolossalen Knausgård-Konfession gleich in mehrfacher Hinsicht gerecht wird.

Dies insofern, als „Kämpfen“, der klaren und kalten Lebensbeichte letzter Teil, der voluminösen Passionsgeschichte (insgesamt 3600 Seiten) zahlreiche Aspekte einer andauernden Rezeptionsgeschichte hinzugesellt, die das Leben, Lieben und vor allem Leiden von Knausgårds Bezugspersonen nach der Veröffentlichung weiter Teile von „Min Kamp“ (Mein Kampf) thematisiert, wie der Roman im Original durchgängig heißt. Um diese Gewichtung augen- und ohrenfällig abzubilden, hat Theatermacher Frank Abt der literarischen Vorlage ein angemessenes Szenario abgelauscht: eine Familienfeier. Deren Anlass bildet der 40. Geburtstag des maßlosen Vatersöhnchens, masochistischen Wahrhaftigkeitsfetischisten und rückhaltlosen Ego-Shooters Karl Ove, den der gleichfalls exzentrische Schriftsteller Thomas Melle einmal als „unser aller Pin-und-Pop-up-Boy“ charakterisiert hat.

Abschweifungsvirtuose

Robin Sondermann gibt diesen Virtuosen der gepflegten Abschweifung, der in „Kämpfen“ ausführlichst über mögliche Verwandtschaftsverhältnisse zu Christus, Adolf Hitler und Anders Breivik schwadroniert, ein weiteres Mal hingebungsvoll und hinreißend: mit nuancierter Mimik, weitgehend zurückgenommenen Gesten, einer kunstvoll spröden (anfangs etwas übereilten) Sprache – und mit jenem dezent ironisierenden Augenzwinkern, dessen es ab und zu bedarf, um jenen gigantischen logistischen Aufwand zu kommentieren, den nach Knausgård nunmehr der Kulturbetrieb im Namen dieses monströsen Werks anzettelt.

Susanne Schuboth hat dem familiären Finale, an dem etliche Mitglieder der Schauspielsparte mitwirken, eine sinnige Bühne bereitet: Vorn lädt eine lange Tafel zum Abendmahl mit Hotdogs und Kuchen. In einer Musiker-Ecke linker Hand sorgen Torsten Kindermann, Jan Grosfeld, Emil Lill, Tom Plückebaum, Matti Weber und Paul Wiesmann für Intermezzi, die mitunter köstliche Mätzchen sind. Den überwiegenden Rest des Inventars bilden Sitzgelegenheiten und Büchertische, die Klein- und Kleinstdarsteller (Coco Buchwald, Petja Viktor Siebelt, Gustaf Steinweg, Frida und Nicolas Hüchting) zusehends mit jener Hochstapler-Ästhetik ausstatten, die Knausgårds Passionsprosa im Namen des Vaters von Teilen der Kritik und seiner Familie nachgesagt worden ist.

Siegfried W. Maschek gibt Gunnar, einen Onkel Karl Oves und Beschwerdeführer Nummer eins, was die Unvereinbarkeit von Vita und Werk anbelangt, derer er Knausgård in drastischen Worten zeiht („verbale Vergewaltigung“). Der Schauspieler sorgt für weitere szenische Höhepunkte, als er im pittoresken Peter-Handke-Gedächtnis-Fummel über literarische Selbstthematisierung bramarbasiert und den Element-of-Crime-Song „Jetzt musst du springen“ anstimmt. Damit gelingt der smarten Inszenierung ein Doppelkunststück: eine Anspielung auf die paternalistische Appellmacht aller „Rufe der Väter“ – und die Erinnerung an einen vor fünf (!) Jahren von Frank Abt und Torsten Kindermann verantworteten Liederabend, an dem Maschek maßgeblich mitwirkte.

Was die Mammutproduktion im mit zwei Stunden gut bemessenen Schlussakt zudem schmückt, ist der sporadische Spott, mit dem die Akteure die existenziellen Missionen Knausgårds, aber auch ihr eigenes Tun bedenken. Anfangs versucht Tonje (Nadine Geyersbach), erste Ex-Ehefrau der Hauptfigur, Zuschauern ein Gratisgetränk im Nebenraum schmackhafter zu machen als die Aussicht auf männliche Befindlichkeitstiraden. Bestens kommt beim applaudierfreudigen Publikum auch Guido Gallmann an, der die Einrichtung einer Internetseite anregt, auf der sich Romanfiguren über Erfahrungen austauschen können. Ein therapeutisch wie theatralisch verheißungsvolles Anschlussprojekt.

Weitere Informationen

Knausgård-Halbmarathon im Kleinen Haus mit den Hexalogie-Teilen „Leben“, „Träumen“ und „Kämpfen“: 19. April, 11.30 Uhr. Für Juli ist die En-suite-Aufführung aller sechs Adaptionen geplant. Und an diesem Montag sprechen Regisseur Frank Abt, Ausstatterin Susanne Schuboth und Schauspieler Robin Sondermann um 20 Uhr im noon über das vollbrachte Projekt.