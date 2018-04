Immer recht freundlich: Romy Schneider (Marie Bäumer) posiert für die Kamera des Fotografen Robert Lebeck (Charly Hübner). (dpa)

Bremen. Es sollte das letzte große Interview sein, das die Schauspiellegende Romy Schneider (1938-1982) gewährt: Im März 1981 empfängt die Aktrice, gespielt von Marie Bäumer, in einem hotelähnlichen Sanatorium in der Bretagne den „Stern“-Reporter Michael Jürgs (Robert Gwisdek), später Chefredakteur der Illustrierten, sowie den Starfotografen Robert Lebeck (Charly Hübner), den sie von einer früheren Zusammenarbeit kennt und schätzt. Es geht ihr offenbar nicht gut: Sie wirkt erschöpft, obwohl sie viel schläft, hat schwarze Ringe unter den Augen, ihre Gesten sind fahrig.

Kleine Drogen für zwischendurch hat sie zuverlässig im Anschlag: Medikamente, Alkoholika und – unentwegt – Zigaretten. Immerhin das nahezu zeitgleiche Eintreffen ihrer Sandkastenfreundin und Vertrauten Hilde (Birgit Minichmayr) mit den beiden Journalisten vermag sie kurz aufzuheitern, bevor sie wieder in dumpfes Brüten verfällt: Selbstzweifel, ihre Existenz als Mimin und zweifache Mutter betreffend, drohen diese Frau zu zerbrechen. Und die inquisitorischen Fragen des Reporters zu ihrer Arbeit, ihrem finanziellen Status und ihren vorzugsweise tragisch verlaufenen Männerbeziehungen arbeiten ihrer Labilität weiter zu.

Feinsinnig inszeniert

Der Kinofilm „3 Tage in Quiberon“, von der deutsch-französisch-iranischen Regisseurin und Drehbuchautorin Emily Atef auf der Basis von Gesprächen mit Jürgs und Lebeck feinsinnig inszeniert, hatte im Februar im Wettbewerb der Berlinale Weltpremiere – und ist gleich in acht Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert. Das liegt in etwa zu gleichen Teilen an der empfindsamen Ästhetik des Werks und an den grandiosen Schauspielern: Bäumer gelingt eine ungleich tiefere und berührendere Darstellung der instabilen Diva als Jessica Schwarz in dem ebenfalls prominent besetzten Biopic „Romy“ (2009).

Das liegt weniger an einer frappierenden Ähnlichkeit (über die auch Schwarz und – mit Abstrichen – sogar Yvonne Catterfeld gebietet, die vor zehn Jahren zeitweilig als Romy-Wiedergängerin gehandelt wurde). Das liegt vielmehr daran, dass Bäumer die zahlreichen Gesichter jener Gefühlsextremistin bravourös vorführt, die Romy Schneider war. Wenn Bäumer in der mit subtilen manipulativen Methoden abverlangten Lebensbeichte zwischen Tränen und Aufbegehren in bestrickend nachempfundener Stimmfärbung barmt, sie sei in unseligen Sissi-Zeiten zu jung und zu folgsam gewesen, um auf das vorbereitet zu sein, was an Ruhm auf sie einstürzen würde, nimmt man ihr die Rolle in jedem einzelnen Moment ab.

Ähnlich verhält es sich mit Charly Hübner („Polizeiruf 110“, „Magical Mystery“), der den markanten Part des zugleich empathischen und pragmatischen Bildkünstlers bis in die filigranen Verästelungen von dessen Gesichtszügen nachempfindet. Den Interviewer Jürgs gibt Robert Gwisdek, als habe sich der deutsche Boulevardjournalismus zu gleichen Teilen bei der Gesprächskur der Psychoanalyse und stalinistischen Verhörüblichkeiten bedient. Für die menschelnden Aspekte ist vor allem die Ausnahmeschauspielerin Birgit Minichmayr in der Rolle der Wiener Busenfreundin zuständig. Doch als sich die extrem durchlässige Romy Schneider nicht mehr von ihr gesehen fühlt, schwant dem Zuschauer, wie schnell man sich mutterseelenallein fühlen kann. Dass Emily Atef das sehenswerte Drama um eine versehrte Ikone durchgängig in Schwarz-weiß-Tönen hält, ist der für weite Passagen veranschlagten Kammerspiel-Anmutung dienlich. Neben zahlreichen Lobby- und Hotelzimmer-Szenen, die Romy Schneiders Fremdeln, ihre Befangenheit, ja ihr Gefangensein unaufdringlich visualisieren, gibt es nur vereinzelte Schauplätze, die ins Offene drängen.

Darunter ein Felsenstrand, an dem die Mimin gegen Ende des knapp zweistündigen Films folgenreich strauchelt, und eine Hafenkneipe, in der das Protagonisten-Quartett ein Besäufnis anzettelt, das Romy Schneider zwar beschwingt bis ausgelassen macht, anderentags aber unweigerlich Katerstimmung zeitigt.

Vorwiegend elegisch

Gerade anhand solch brüsker Stimmungswechsel zeigt die durch einen vorwiegend elegischen Soundtrack zusätzlich attraktive Filmbiografie, dass dieser Frau auf Erden nicht mehr zu helfen sein könnte. 14 Monate nach den drei Tagen in Quiberon – und drei Monate nach dem Unfalltod ihres Sohnes David – stirbt Romy Schneider in Paris. Offiziell an Herzversagen. Inoffiziell wegen gefährlicher Drogencocktails und aus Mangel an Hoffnung.