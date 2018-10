Ausnahmeschauspieler mit Bremer Verbindungen: Ignaz Kirchner im September 2016 als Herzog Alfons in Martin Laberenz' Inszenierung von Johann Wolfgang Goethes „Torquato Tasso“ am Wiener Burgtheater. (Neubauer/DPA)

Bremen. Seinen wohl bedeutendsten Auftritt am Theater Bremen hatte der grandiose Schauspieler, der an diesem Freitag auf dem Riensberger Friedhof zu Grabe getragen wird, 1980 als Dänenprinz Hamlet in einer Inszenierung von Jürgen Gosch: „Der etwas dickliche Ignaz Kirchner schleicht als Repräsentant der Turnschuh-Generation über die Bühne“, schrieb Rolf Michaelis in der „Zeit“. „Mit mürrischem Gesicht, eine schwarze Strickmütze über den Ohren, die leicht gebeugte Gestalt in einen kurzen schwarzen Mantel gehüllt, unter dem man lange schwarze Strümpfe in eierfarbenen Turnschuhen sieht, muffelt er herum, der große Verweigerer, der alles, was er braucht, in einer hässlichen braunen Einkaufstüte aus Papier mit sich trägt.“

Das Bremer Sprechtheater hatte einen guten Lauf, als Frank-Patrick Steckel von 1978 bis 1981 Oberspielleiter am Schauspiel war. In dieser Zeit feierte auch der 1946 als Hanns-Peter Kirchner-Wierichs in Wuppertal geborene Akteur wesernah Triumphe als Darsteller. Gekommen war Kirchner aus Stuttgart, wo seinerzeit ein gewisser Claus Peymann Intendant war. Weitere Stationen führten ihn an die Münchner Kammerspiele (1982-1986), wo er unter anderem mit Dieter Dorn und Thomas Langhoff zusammenarbeitete und ans Kölner Schauspielhaus, wo er unter anderem den Estragon in Samuel Becketts „Warten auf Godot“ gab; Regie: wiederum Jürgen Gosch.

Vollends ging der Stern des gelernten Buchhändlers, der als Kind homosexueller Eltern aufwuchs und an einem Jesuitenorden-Internat in Vorarlberg belehrt wurde – seinen Künstlernamen lauschte er dem heiligen Ignatius von Loyola ab –, freilich erst in Wien auf. Dorthin ging er erstmals 1987, als Claus Peymann Intendant des Burgtheaters war. Nach zeitlich überschaubaren Intermezzi am Deutschen Theater Berlin und am Thalia in Hamburg zog es ihn 1997 wieder an die Burg. Gewiss auch, weil dort der Mann arbeitete, mit dem zusammen er 1991 vom Branchenblatt „Theater heute“ zum Schauspielerpaar des Jahres gekürt worden war: sein kongenialer Kollege Gert Voss (1941-2014).

Gemeinsam bildeten sie ein eindringliches, ach was: unschlagbares (Komiker-)Duo in Stücken wie George Taboris „Goldberg-Variationen“ (1991), Neil Simons „Sunshine-Boys“ (2003) und Jean Genets „Die Zofen“. Der Pianist Friedrich Gulda soll einmal zu Kirchner gesagt haben: „'Ignaz, willst du wissen, was der wahre Unterschied zwischen dir und Gert Voss ist? Ihr seid beide gleich gut, nur du bist a bissel schiacher.' Ja, und das stimmt ja auch.“

Mit der Stadt Wien machte Kirchner beizeiten seinen Frieden. Zwar habe er befürchtet, dort „millirahmstrudelig zu werden“, sagte er 2015 in einem Interview. „Wie eine Wiener Mehlspeise. Man könnte bequem, satt, gemütlich werden. Aber das passiert mir nicht. Dazu mache ich zu gern und zu leidenschaftlich Theater.“ Und wie dieser Mann Theater machte! Dankbar war ihm das Publikum, und dankbar war er für seine Privilegien: „Ich kann noch wie ein Kind sein. Kostüme anprobieren, mich schminken, etwas ausprobieren. Spielen! Das ist doch Luxus. Und ich bekomme Geld dafür. Und Anerkennung.“