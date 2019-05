Sollte Adolf Hitler, hier an der Seite des Film-Fans Eva Braun, etwa beim Pantoffelkino eingeschlafen sein? Das beredte Bild stammt aus Thomas Hausners Film "Täterinnen und Opfer", der das Verhältnis des Diktators zu Frauen auslotet. (NDR BR)

Manche Bücher, schreibt der 96-jährige Literaturwissenschaftler Peter Demetz, seien „Kinder des Augenblicks, andere haben eine lange Geschichte, und 'Diktatoren im Kino' ist eines von ihnen“. Das liegt daran, dass Demetz – geboren in Prag, vor dem Kommunismus gen Westen geflüchtet und 30 Jahre lang Germanistikprofessor in Yale – ein „früher Filmfan“ war und das für ihn existenzielle Thema reifen lassen wollte. Als Achtjähriger hatte er an Wochenenden mit seiner tschechischen Gouvernante Kindervorstellungen besucht; als Gymnasiast im mährischen Brünn verbrachte er fast jeden Nachmittag in einem der 38 (!) städtischen Kinos.

Als Sohn einer jüdischen Mutter, die in einem deutschen Vernichtungslager starb, war Demetz frühzeitig sensibilisiert für das ideologische Potenzial von Filmen. Nicht von ungefähr gelingt ihm in seiner kenntnisreichen und unterhaltsamen Studie ein Brückenschlag, der die Filmfaszination, ja Filmbesessenheit totalitärer Herrscher im 20. Jahrhundert von Lenin über Mussolini bis hin zu Hitler, Goebbels und Stalin stimmig erläutert. Kino war fraglos ein probates Instrument zur Massenmobilisierung, leistete aber auch als Tranquilizer gute Dienste – man denke nur an entsprechend lancierte Wohlfühlfilme des Nazi-Regimes zu einer Zeit, da der Zweite Weltkrieg so gut wie verloren war.

Hitlers Affinität zum Film gliedert Demetz in mehrere Phasen. Kinogänge fielen zumal in die 20er-Jahre, als er Werke von Fritz Lang und Henny Porten sah. Starken Eindruck muss „King Kong und die weiße Frau“ (1933) hinterlassen haben. Als Reichskanzler etablierte Hitler rituelle Filmvorführungen mit Getreuen; vom Kriegsausbruch an reizten ihn die Wochenschauen mehr.

Peter Demetz: Diktatoren im Kino.

