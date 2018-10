Verblüffende Szene mit Justus von Dohnanyi, Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Florian David Fitz und Janina Uhse (von links). (DPA)

Bremen. In internationalen Kinoproduktionen ist der Verlauf von Familienfeiern oder Feten unter Freunden zwar meist unwägbar, aber zuverlässig krass, ja beklemmend. Man denke nur an konsensfähige Genrefilme wie Thomas Vinterbergs „Das Fest“ (1999) und Roman Polanskis „Der Gott des Gemetzels“ (2011) nach dem gleichnamigen Drama von Yasmina Reza, das den kruden Tatbestand einer wechselseitigen (rhetorischen) Zerfleischung bereits im Titel trägt.

Dagegen fallen deutsche Filme, die sich an sardonische Sippen- oder Sittengemälden versuchen, in der Regel deshalb ab, weil sie auf klischierte Figurenkonstellationen setzen – und auf einen Familie-Hoppenstedt-Humor, der vier Jahrzehnte nach seiner Erstausstrahlung kaum noch als zeitgemäß gelten kann. Entsprechend mau ist Lars Kraumes Kinofilm „Das Familienfest“ (2015) geraten, der die üblichen Zutaten – alte Wunden, neue Sticheleien; offene Rechnungen, geschlossene Bündnisse – wie eine just entdeckte anthropologische Konstante ausstellt. Immerhin in Starbesetzung (unter anderem mit Lars Eidinger, Hannelore Elsner).

Auf Nummer sicher

Viel Prominenz versammelt auch „Der Vorname“, die neue Komödie von Sönke Wortmann – und als Versuch einer Milieubeschreibung zugleich eine Art Fortschreibung des Vorgängerfilms „Das Sommerfest“ (2017) nach einem Roman von Frank Goosen. Auch im aktuellen Fall hat Erfolgsregisseur Wortmann gar nicht erst versucht, sonderlich originell zu sein, sondern ist auf vermeintliche Nummer sicher gegangen, indem er ein französisches Lustspiel adaptiert hat (für Gesellschaftskomödien sind unsere distinguierten Anrainer ja immer gut): Sönke Wortmanns jüngstes Werk ist die dezent und passgenau auf den deutschen Kulturkreis zugeschnittene Neuverfilmung von „Le prénom“ aus dem Jahr 2012. Darin erzählen Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte, Regisseure und Skriptautoren in Personalunion, was bei einem harmonisch gestarteten Festessen alles geschehen kann, sobald die Soirée im Bann der Nachricht steht, dass jemand sein Kind Adolphe nennen will.

Adolf wiederum soll der Vorname des ungeborenen Kindes von Anna (Janina Uhse) und Thomas (Florian David Fitz) lauten. Das jedenfalls kündigt in frappierender Unbedarftheit Thomas an, ein ebenso erfolgreicher wie bildungsferner Immobilienmakler, als er bei seiner Schwester Elisabeth (Caroline Peters), einer engagierten Grundschullehrerin, und deren selbstgefälligem Mann Stephan (Christoph Maria Herbst) zum Abendmahl in einem Bonner Villenviertel weilt. Stephan, ein philiströser Hochschulprofessor mit linken Überzeugungen, ist entsetzt ob der Namenswahl, seine Frau nicht minder. Im Verbund mit dem befreundeten Orchestermusiker René (Justus von Dohnányi) reden sie dem werdenden Vater Thomas ins zeithistorische Gewissen, seine Namensentscheidung zu überdenken. Zum Wohle des Kindes, versteht sich. Dabei geraten erwartungsgemäß weitere familiäre Verwerfungen und Abgründe in den Blick.

Die Dialoge dieses mit 91 Minuten angemessen terminierten Kammerspiels sind von hoher Schlagfertigkeit und planvoller Boshaftigkeit getragen. Jeder Schuss ein Treffer sozusagen. Die Besetzung ist ähnlich gediegen wie die bibliophile Ausstattung des angestrengt intellektuellen Gastgeberhaushalts. Christoph Maria Herbst meistert den Spagat zwischen dauerdozierendem Besserwisser und kleinbürgerlichem Sparfuchs ausgezeichnet, und Justus von Dohnányi spielt seinen eingangs schwer durchschaubaren Part ebenfalls überdurchschnittlich gut. Auch die Auftritte von Iris Berben, die seine aufs Land gezogene Hippie-Schwiegermutter Dorothea mimt und der Abendgesellschaft sporadisch telefonisch zugeschaltet wird, sind überzeugend geraten. Ebenso die Soli, die der auf Gerechtigkeit und Symmetrie erpichte Regisseur jeder der Figuren spendiert, die abwechselnd in Wahn und Wallung geraten.

Und doch befriedigt dieser Film nur teilweise. Zwar hat Wortmann ein gutes Gespür für Wortwitz und Situationskomik, wie er in Gattungsklassikern von „Der bewegte Mann“ (1994) bis „Frau Müller muss weg“ (2015) wiederholt unter Beweis gestellt hat. Allein: Sein Sinn für das dramatische Fach kann da kaum mithalten. So lange das Bekehrungs- und Belehrungspingpong nur auf der Kalauerebene stattfindet, gefällt sein Film, ohne dass er über Gebühr gefällig werden müsste.

Immer dann jedoch, wenn die Stimmung im Villenhaushalt ins Existenzielle wechselt, werden die Tonlagen unglaubwürdig, die Reaktionen hanebüchen bis albern. Ähnlich wie bei der sträflich misslungenen Charlotte-Roche-Verfilmung „Schoßgebete“ (2014) fehlt Wortmann eine Filmsprache für den Umschlag von der Sitcom ins Tragische. Das nimmt diesem Film, der doch nichts Geringeres als die Wohlfühlkomödie dieses Herbstes sein soll, ein Gutteil seiner Wirkung.

Weitere Informationen

