Vielleicht würde es die Rage der zwangsentschleunigten Autofahrer in Bremen mildern, wenn die Baustellenmarkierungen künftig grün-weiß statt rot-weiß wären, spekuliert Chefreporter Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner Kolumne "Müßiggang". (Christina Kuhaupt)

Eine heitere und gedeihliche Woche liegt hinter dem Müßiggänger. Selten schien ihm das Zusammenspiel von Beruf und Berufung so harmonisch wie in den vergangenen Tagen; nie zuvor lagen Kolumnenthemen in Bremen so offenkundig auf der Straße. Und auch wenn unser Mann sich am Tag des Jüngsten Gerichts für sein Benehmen schämen dürfte, drängt es ihn hier und jetzt zu diesem übermütigen Ausruf: „Dem Flaneur ist nichts zu schwör!“

Und das kommt so: Unsere kleine Großstadt ist gegenwärtig ein ganz und gar großartiger Ort für Fußgänger mit Muße. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es bei mehr als 20 Grad und solider Sonne eine wahre Wonne ist, an jenen Lebkuchenleckereien, Adventskalenderarmeen und Spekulatiusgroßpackungen entlang zu schlendern, die in Schaufensterauslagen, nun ja, aufgebahrt worden sind. Saisonal mag das vorweihnachtliche Gebaren der geschäftigen Welt ja so korrekt sein wie alle Jahre wieder. Allein: Der Umstand, dass der Höchstsommer noch Mitte Oktober ein wohltemperiertes Nachspiel hat, zeigt die Absurdität, wenn nicht gar Peinlichkeit eines turbokapitalistischen Systems ohne Wetter-App, Dezenz und Skrupel.

Der zweite und wesentliche Grund dafür, dass die Stadt derzeit ein Paradies für Bummler und Trödler, Schlumpler und Schlurfer ist, besteht in der als apokalyptisch empfundenen Häufung von Baustellen. Mögen doch alle Auto- und Radfahrer in Rage darüber geraten, dass vielerorts Löcher klaffen und Verkehrsströme stocken: Der Müßiggänger liebt den Schauwert dieses an überraschenden Wendungen und Umleitungen reichen Straßentheaterspektakels.

Tag für Tag labt er sich an der immer wieder neuen und zuverlässig fantasievollen Anordnung rot-weißer Absperrungen im Weichbild der Stadt. Woher kommen eigentlich die vielen Baustellenzäune? Und warum sind sie in Bremen zwecks Leidenslinderung nicht grün-weiß? Hat der zuständige Senator für Umleitung, Baustellen und Verkehrsstau solche Barrikaden im Amtskeller an der Contrescarpe für alle Krisenfälle vorrätig? Oder muss er sie sich sozusagen umwegig aus anderen Bundesländern zusammenschnorren?

Noch dringlicher ist die Frage, was Koch der Behördenkantine in das Essen der Stadtplaner mischt. Es muss wohl ein effektives Entschleunigungsgewürz sein. Recht so! „Gut Ding will Weile haben“, sagt meine Oma.