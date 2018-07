Am Pfingstmontag 2010 wurde die Leiche gefunden. (Thomas Lehmann/dpa)

Wie die Diepholzer Polizei mitteilt, wird am Mittwoch, 25. Juli, in der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ ab 20.15 Uhr im ZDF erneut über den Mord an Nicole Stindt berichtet. Dabei handelt es sich laut Pressesprecherin Sandra Franke um ein Update eines Beitrags, welcher bereits vor acht Jahren veröffentlicht wurde. Die 38-Jährige wurde im August 2009 vermisst gemeldet.

Am Pfingstmontag 2010 fanden Spaziergänger ihre Leiche bei Groß Ippener. Dank neuer technischer Hilfsmittel unternimmt die Polizei nun einen weiteren Anlauf, den Täter zu finden. „Die Mordkommission Buchholz nahm im April dieses Jahres die Ermittlungen im Fall von Nicole Stindt wieder auf“, erläutert Franke. Am 2. Juli war die Mordkommission mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gegangen.

Dieser Aufruf erbrachte bislang nur wenig Hinweise auf weitere Zeugen. Durch die bundesweite Ausstrahlung soll nun ein möglichst großer Personenkreis erreicht werden. Besonderes Interesse haben die Ermittler an Personen, die im Jahr 2009 bei der Internetpartnerbörse „Friendscout 24“ unter folgenden Pseudonymen aktiv waren: findmich44, der_Wolfgang, thomas26689, Schimi_08, Sexprotz, Schnucki44, cosmo2000, i_bins_wieda und bomi65. Zudem werden Personen, die ebenfalls in Kontakt mit den Pseudonymen standen, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

„Neue Auswerteprogramme ergaben, dass die Personen, welche die Pseudonyme nutzten, in einem engen persönlichen Kontakt zu Nicole Stindt standen“, sagt Franke. Die Polizeidirektion Oldenburg hat für Hinweise, die zur Klärung dieser Tat führen, eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Wer Hinweise hat, wird gebeten, Kontakt zur Mordkommission Buchholz in Diepholz aufzunehmen. Dies geht telefonisch unter 0 54 41 / 97 10 oder per E-Mail an moko@pi-dh.polizei.niedersachsen.de.