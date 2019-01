Dass ein Making-of fast eine halbe Stunde länger währt als der Film, dem es gilt, passt gut zu den versch(r)obenen Maßstäben, die an so ziemlich alle Werke des Bremer Regisseurs und Drehbuchautors Eike Besuden anzulegen sind. Jetzt sind der Inklusionsfilm „All Inclusive“ (2016) und die zugehörige Dokumentation „Weserlust Hotel“ (2018) auf einer DVD vereint. Nach dem Roadmovie „Verrückt nach Paris“ (2002) zeigt Besuden erneut, wie gewitzt, anrührend und erfolgreich ein Projekt sein kann, das beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Akteure zusammenführt. Anarchischer Humor und Lebensfreude sind das Unterfutter dieses Doppelschlags, der in keiner lokalpatrotisch korrekten DVD-Sammlung fehlen sollte.

Weitere Informationen

All Inclusive und Weserlust Hotel.

140 Minuten. Label: Pinguin Studios.