Vorbei an einem Wrack: In "Far: Lone Sails" erkundet der Spieler eine dystopische Welt. (Mixtvision)

Der Begriff Schweigen vereint verschiedene Bedeutungen: Mal steht er für Ruhe oder Nachdenklichkeit, Trauer zählt ebenfalls dazu. Und manchmal repräsentiert er einfach nur den Genuss des Moments. Warum das nun eine Rolle spielt? Weil das Schweigen eine zentrale Bedeutung in dem Abenteuer "Far: Lone Sails" einnimmt.

Dialoge bietet der Titel, der als Studentenprojekt begann, nicht. Und auch die Geschichte wird maßgeblich von der Vorstellungskraft der Spielerinnen und Spieler getragen. Die Entwickler liefern mit der Spielwelt zumindest nur den Rahmen, in dem sich das Geschehen abspielt. In einer dystopischen Welt findet sich eine namenlose Figur in einem ausgetrockneten Ozean wieder und erklimmt wenig später ein Vehikel, das einer Mischung aus Dampflok, Segelboot und U-Boot wohl am nächsten kommt. Um dieses zum Laufen zu bringen, müssen in der Spielwelt gefundene Gegenstände im Kessel zu Energie umgewandelt werden. Zu den Aufgaben zählen auch den Dampf abzulassen, das Gefährt zu warten und bei Gelgenheit zu verbessern. Bei Wind lassen sich zerrissene Segel spannen, um Energie zu sparen. Im Lauf der Reise müssen Hindernisse überwunden werden, indem kleine Rätsel gelöst werden. Die Kamera erlaubt es, sowohl das Geschehen im Inneren als auch die Landschaft zu sehen. Dazu ist es möglich zu zoomen.

Was als Spielprinzip auch für ein kleines Projekt zunächst mager klingen mag, entfaltet erst mit der Zeit seine Faszination. Wenn die Reise durch die letzten Pfützen des ausgetrockneten Ozeans führt, vorbei an riesigen Tankern und U-Booten, die als Überreste eine wohl einst zivilisierte Welt bezeugen. Wenn bei Gewitter der Mast eingeholt und kleine Feuer gelöscht werden. Oder wenn bei Dunkelheit nur der Sternenhimmel erkennbar ist und in der Dämmerung die Räder der alten Holzwindräder in den Atemzügen des Winds ihre vielleicht letzten Runden drehen. Begleitet von Orchestermusik des Komponisten Joel Schoch lädt "Far" dazu ein, sich Gedanken darüber zu machen, wie es wohl zu dieser Dystopie kam. Und wohin führt eigentlich der Weg, der nun beschritten wird? Gibt es am Ende vielleicht doch noch etwas, mehr als nur einen selbst und das Gefährt? Oder ist der Weg, die Landschaft, die kleinen Verbesserungen für das Vehikel letzten Endes alles, was bleibt?

Ähnliche Fragen warf bereits der 2012 erschiene Titel "Journey" auf. Auf Action, Erzählung oder große Handlung verzichtet auch "Far" ganz bewusst. Das Schweigen ist durch die aufgeworfenen Fragen und möglichen Interpretationen aussagekräftiger, als es eine erzählte Geschichte in diesem Umfang bieten könnte. Man muss sich nur darauf einlassen wollen.

Weitere Informationen

Story: 5/7

Grafik: 5/7

Ton: 5/7

Steuerung: 4/7