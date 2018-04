So in etwa darf man sich wohl Reiner vorstellen, den Nerd in ihrem Roman "Serverland": Debütantin Josefine Rieks, Jahrgang 1988. (Tim Bruening)

Bremen. Die Vorschusslorbeeren waren immens: "Aufregend abgründig: Digitale Deppen. Kaputte Freaks. Typen, die von nichts eine Ahnung haben – die Gegenwart als Archiv der Zukunft“, urteilte Romancier Jan Brandt („Gegen die Welt“) über „Serverland“ (Hanser, München, 174 Seiten, 18 €), diesen laut Klappentext an- wie aufregenden „Zukunftsroman über die Gegenwart“.

Geschrieben hat das Buch mit dem prägnanten Titel Josefine Rieks. Es ist der Debütroman der 1988 in Höxter geborenen Philosophin, die im vergangenen Jahr für ihr dem Zeitgeist widerstrebiges Prosaprojekt mit dem renommierten Alfred-Döblin-Stipendium ausgezeichnet wurde. Rieks, gewissermaßen eine Ureinwohnerin von Digitalien, imaginiert in ihrem Erzähltext eine Welt, die das Internet, diesen Allesvernetzer und Aufmerksamkeitskiller, hinter sich gelassen hat. Jedenfalls beinahe. Denn so wie Gebäuderuinen von der einstigen Größe einer Epoche oder eines Gemeinwesens zeugen, finden sich in Rieks‘ Szenarien allenthalben stumme Zeugen der vormaligen Ära im dominanten Zeichen des Computers: vornehmlich abgeschaltete Gerätschaften, die früher eine Welt, die es virtuell bunt trieb, in Wohnstuben, Büros und Cafés brachten.

Google antwortet nicht

Nun, in der Jetztzeit des Erzählens, ist der Himmel entgöttert und leer. Google weiß keine Antworten mehr, weil man ihm seit Jahrzehnten keine Fragen mehr stellen kann. Facebook ist nur noch eine verblasste Idee von Gemeinschaft, Instagram nur noch ein Wort, das keine Inhalte mehr transportiert. Immerhin gibt es in dieser von Rieks nicht näher bestimmten Zukunft noch verhohlene Nostalgiker und emsige Sammler. So wie Reiner, ein auf sympathische Weise scheuer und versponnener Mittzwanziger, der bei der Deutschen Post arbeitet (die sich im postdigitalen Zeitalter wieder zu alter Blüte aufgeschwungen hat). Der Sonderling hortet Laptops, denen er ein Innenleben entlockt, das von der Realität längst überholt worden ist. Seine Wohnung quillt schier über vor Mikroprozessoren und anderem Elektroschrott, der zum Straucheln lädt. Wenn Reiner mal wieder ein antiquiertes Notebook oder ein altes PC-Spiel aus einer Wohnungsauflösung aufgetan hat, zelebriert er diesen Fund am Küchentisch, als öffne er eine verführerisch süße exotische Frucht.

„Frag doch mal Reiner. Der kennt sich mit so was aus. He, Reiner?! Onlinepornographie war doch besser, oder?“ Reiner, dieser neugierige Nerd, mag derlei zwar goutieren. Doch seine libidinöse Energie gilt anderen erogenen Zonen. Denn Reiner hat eine sentimentalisch verbrämte Vision, die sich aus der vermeintlich besseren Vergangenheit bedient: eine Gesellschaftsform, die alles miteinander teilt, was die Individuen erlebt, kommentiert, bebildert haben. Reiner bleibt nicht lange allein mit seinem Traum von einer Wiederbelebung des vernetzten Status quo ante: Um ihn schart sich eine Art Jugendbewegung, deren Mitglieder die Versuche des Technikfreaks beklatschen, wieder Anschluss zu finden. Als es Reiner schließlich – ausgerechnet unter Aufbietung einer Autobatterie – gelingt, die unwiderruflich gekappt gewähnte Verbindung wiederherzustellen, gucken die Jugendlichen so gebannt in die Röhre wie ihre Ahnen Dezennien zuvor: Das Internet ist wieder da. Prompt ist nichts mehr wie es war.

Josefine Rieks hat einen flotten Roman vorgelegt, der in unserer schönen neuen Medienwelt zwar keine Realitätsnähe beanspruchen darf, dafür aber bravourös und zum Nachdenken ladend mit Versatzstücken unserer technifizierten Umwelt spielt.